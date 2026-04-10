La calle Honduras quedará cortada al tráfico a partir del lunes por obras de Aguas de Cádiz de digitalización de la red de saneamiento

Las delegaciones de Movilidad y Policía Local comunican que el próximo lunes día 13 de abril está previsto el inicio de la obra del ‘Proyecto de digitalización de las redes de saneamiento, vertido a medio receptor y de las captaciones subterráneas en el marco del proyecto PERTE WATERCOGPC’, financiada con fondos europeos del proyecto Next Generation. Estos trabajos, que se llevarán a cabo por la empresa Tektia Global SL con Aguas de Cádiz como promotora, afectarán a la circulación de vehículos por la calle Honduras.

Esta obra implica el corte total de la circulación de vehículos por la calle Honduras al tener que abrir mediante obra todo el ancho de la calzada de dicha vía a la altura de la calle República El Salvador. Así, los ciudadanos no podrán circunvalar de forma completa el casco antiguo de la ciudad en vehículo, en ninguno de los dos sentidos, al quedar cortada al tráfico la calle Honduras. El tiempo estimado de duración de la ejecución de la obra es de un mes.

Los principales cortes de tráfico previstos serán en la Plaza Argüelles y en la Plaza de la Hispanidad (para evitar el paso de vehículos a la calle Honduras) si bien, los usuarios de los garajes de la zona podrán seguir accediendo a sus inmuebles a través de las calles Conde O´Reilly, c/ República el Salvador, c/ Costa Rica, Avenida del Descubrimiento, c/Méjico, c/ San Carlos y de forma excepcional por la parte que quede circulable de la calle Honduras. Por parte de la empresa constructora se instalará señalización especial de obras en las calles afectadas. En la Glorieta de Simón Bolívar también habrá señalización informativa de las obras por si los conductores prefieren realizar el cambio de sentido en dicho punto.

El servicio de la línea número 2 de transporte Urbano también se verá afectado en su recorrido al no poder circular por la calle Honduras. Así, la parada de inicio y fin de trayecto de la línea será la parada ‘Alameda Clara Campoamor’ ubicada cerca de la Plaza Argüelles de la calle Isabel la Católica. Por parte de los responsables de la obra quedarán garantizados los accesos peatonales a los distintas viviendas y locales de la zona así como el acceso de vehículos a garajes. Se ruega, tanto a los usuarios de vehículos como a peatones, sigan las indicaciones dadas, en cada momento, por la Policía Local y por los responsables de la obra.