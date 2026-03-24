El PP de Cádiz pide medidas urgentes para que mejorar la frecuencia y seguridad de los trenes a Cádiz

El diputado por el PP de Cádiz Miguel Sastre Uyá ha reclamado a RENFE un plan de actuación para la provincia de Cádiz que permita “más plazas disponibles, menor precio de billetes y más rapidez en los trayectos por tren entre Cádiz y Madrid”. Ha insistido en la “escasa oferta ferroviaria cada vez mayor” que sufre Cádiz , especialmente “en épocas de vacaciones y cada vez que se acerca una fecha destacada como Carnavales, Gran Premio de Jerez o ferias, con billetes que rozan los 100 euros el trayecto y plazas que se acaban muy rápido. Es algo que, además, no tiene lógica en un viaje que roza ya casi las 5 horas”.

Así, para “tener más plazas de conexión directa de la provincia de Cádiz con Madrid, que los tiempos de trayecto se reduzcan y, vinculado al tener más plazas, que el coste de los billetes también disminuyan” propone a Renfe y ADIF tres actuaciones concretas. Por un lado, que haya una mayor frecuencia de trenes Alvia, que son los que ahora mismo están operando en la conexión de la provincia de Cádiz con Madrid, “tal y como ocurría antes de la pandemia que teníamos hasta seis viajes en cada sentido diarios”.

Sastre reclama al Gobierno que “se consolide un cuarto tren que opere además todos los días de la semana y se posibilite el incremento a un quinto y sexto trayecto en algunos casos”. Igualmente, reclama que se termine ya la instalación del sistema de seguridad ERTMS en la línea Madrid, Sevilla, “de tal forma que también pueda beneficiar a la provincia de Cádiz para que venga al otro tipo de trenes más modernos como los Avril”