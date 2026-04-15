El Ayuntamiento de San Fernando quiere construir 132 nuevas viviendas protegidas

El Ayuntamiento de San Fernando, a través de la empresa municipal HEMSA, ha solicitado y ya se está tramitando, la licencia de obras para la construcción de una nueva promoción de 132 viviendas protegidas en régimen general de venta, dando así un paso decisivo para la ejecución de un proyecto estratégico que permitirá ampliar la oferta de vivienda asequible en la ciudad.

El acceso a la vivienda constituye actualmente uno de los grandes retos a nivel nacional, con impacto en el conjunto de las comunidades autónomas, incluida Andalucía, y en la mayoría de las ciudades. Especial incidencia tienen en ciudades y zonas costeras, donde la alta demanda supera la oferta disponible y dificulta tanto la compra como el alquiler.

Ante esta situación, es necesario impulsar medidas que incrementen la oferta y favorezcan un mercado más accesible, actuando desde una perspectiva integral. Entre las prioridades se encuentra reforzar el parque público de vivienda en alquiler, mediante nuevas promociones y la incorporación de viviendas vacías, así como aumentar la oferta de vivienda asequible en régimen de compra.

Todo ello requiere del impulso de la empresa municipal, junto con la colaboración y el acuerdo con actores privados, como fórmula para aumentar la capacidad de generación de nueva oferta en el menor tiempo posible y dar una respuesta eficaz a la demanda existente.