Arranca la segunda fase de las obras del estadio José del Cuvillo en El Puerto

En 2028 el club Racing Club Portuense celebra su centenario y lo hará con las obras de una luminaria de categoría 2, nuevo marcador, y la renovación de los cuartos de baños, el arreglo del interior de la tribuna, y la mejora de la parte delantera de los banquillos

Cádiz

Cádiz |

Inicio de las obras en el estadio, en El Puerto de Santa María
Inicio de las obras en el estadio, en El Puerto de Santa María | Ayuntamiento de El Puerto

El alcalde de El Puerto, Germán Beardo, acompañado del concejal de Deportes, José Ignacio González, ha visitado el Estadio José del Cuvillo junto al presidente del Racing Club Portuense, Jesús Rodríguez, para supervisar los trabajos de iluminación que marcan el inicio de la segunda fase de rehabilitación del estadio. Esta nueva actuación contempla la instalación de una luminaria de categoría 2, homologada para competiciones nacionales, lo que permitirá que el Racing vuelva a disputar partidos en horario de tarde y de noche. La nueva iluminación de alta potencia contará con 20 focos de 1.200 W, distribuidos en cuatro torretas con cinco focos cada una.

Beardo ha subrayado que “era una reivindicación histórica del Club, imprescindible para ampliar horarios y dar más vida al estadio, no solo al primer equipo que compite en División de Honor, sino también a las categorías inferiores, al contar con más horas de uso del campo. Vamos a seguir mejorando el estadio paso a paso, con la mirada puesta en su transformación definitiva”. Además, en breve se renovarán los cuartos de baño, se acometerá el arreglo interior de la tribuna, se mejorará la parte delantera de los banquillos y se instalará un nuevo marcador.

El regidor portuense ha recordado que el proyecto global de remodelación del José del Cuvillo se completará entre 2026 y 2028, con el cerramiento completo de la cubierta de la tribuna y la construcción de nuevos graderíos en preferencia, fondo sur y fondo norte, para competir con calidad en cualquier categoría. “El compromiso de este Gobierno es ir dando pasos firmes para recuperar el José del Cuvillo como una instalación moderna, cómoda y preparada para el futuro del Racing y de todo el deporte portuense, con capacidad para unos 7.000 espectadores. Juntos vamos a llevar al club a donde debe estar”, ha afirmado Beardo.

