Los detalles del sorteo del COAC 2026 que se celebra este sábado

El sorteo del orden de actuación de las preliminares de la categoría de adultos y de las semifinales de infantiles y juveniles del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Carnaval de Cádiz 2026 (COAC) se celebrará el próximo sábado 8 de noviembre con un cambio de formato. Esta cita, que marca el inicio de la cuenta atrás para el certamen de coplas del Gran Teatro Falla, cambiará este año su puesta en escena con la colaboración de la televisión municipal y con el objetivo de hacerla más participativa y atractiva.

El Palacio de Congresos y Exposiciones será el escenario de esta cita, que adoptará el formato de gala, cuyo acceso será libre para el público en general hasta completar el aforo, además de ser retransmitida en directo por Onda Cádiz Televisión. El acto, que comenzará a las doce del mediodía, estará presentado por Enrique Miranda y Mirian Peralta, y contará con la presencia de algunos invitados, como el pregonero del Carnaval 2026, Manu Sánchez, o la autora del cartel de esta edición, Raquel Jove, así como los presidentes de los jurados tanto de la categoría de adultos como de infantiles y juveniles, y otros protagonistas. En el transcurso de la gala, se irán sucediendo entrevistas en directo, así como otras sorpresas.

Cabezas de serie

Para el sorteo, se han establecido un total de 23 agrupaciones cabezas de serie (8 chirigotas, 7 comparsas, 6 coros y dos cuartetos). En chirigotas, los cabezas de serie son ‘Los amísh del mono, fuimos a por piononos (La decepción)’, ‘Los antiguos’, ‘Los Cadisapiens (La involución)’, ‘Los Camper del sur’, ‘Los que van a coger papas’, ‘Nos hemos venío arriba’, ‘Piensa mal y acertarás (Los desconfiaos) y ‘Ssshhhhh!!!!’, En comparsas son: ‘El desguace’, ‘El hombre de hojalata’, ‘El manicomio’, ‘La camorra’, ‘Los locos’, ‘Lxs invencibles’ y ‘Obdc. Me quedo contigo!’.

Los coros cabezas de serie son ‘ADN’, ‘El sindicato’, ‘La carnicería’, ‘La esencia’, ‘Las mil maravillas’ y ‘Los mentirosos’, además de los cuartetos ‘Los Latin King (de la calle Paskín)’ y ‘¡Qué no vengan!’.

Todas las sesiones de preliminares contarán con una o dos agrupaciones cabezas de serie y siempre abrirá un coro.

Participantes

El certamen del Gran Teatro Falla de 2026 contará con 181 participantes, tras la baja este miércoles de la comparsa juvenil ‘Piedra a piedra’. Se han registrado 125 agrupaciones en la categoría de adultos; 38 de infantiles y 18 de juveniles.

Entre los grupos adultos, se han contabilizado 53 comparsas, 47 chirigotas, 18 coros y 7 cuartetos. En infantiles: 10 comparsas, 15 chirigotas, 1 coro y 12 cuartetos, mientras que en juveniles, los grupos participantes serán 5 comparsas, 7 chirigotas, 5 cuartetos y 1 coro.

Calendario

El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas 2026 arrancará el domingo 11 de enero con la fase de preliminares del certamen de la categoría de adultos, que se prolongará hasta el 27 de enero. Los cuartos de Final serán del 30 de enero al 5 de febrero; las semifinales, del 8 al 11 de febrero y la Gran Final, el día 13.

El certamen de la cantera comenzará con las semifinales de la categoría infantil, coincidiendo con los fines de semana y serán los días 17, 18, 24, 25 y 31 de enero, además del 1 de febrero. La Gran Final será el 7 de febrero. Por su parte, las semifinales del concurso de juveniles serán los días 28 y 29 de enero, y la Final, el 6 de febrero. Todas las sesiones de adultos comenzarán a las 20 horas; las de juveniles a las 17 horas y las de infantiles, a las 12 horas.