Alexandra Ruiz Llamas, candidata de IU a la Alcaldía de El Puerto: "Hay que bajar el tono, pero no la intensidad ni la claridad de las cuestiones"

Alexandra Ruiz Llamas será la candidata de Izquierda Unida a la Alcaldía de El Puerto de Santa María en las próximas elecciones municipales. La periodista, que ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional en medios de comunicación y también en el ámbito de la comunicación institucional, dará el salto a la primera línea política y se incorporará próximamente como concejala a la Corporación municipal.

Ruiz Llamas ha pasado por los micrófonos de Onda Cero Cádiz, donde ha reconocido que afronta este nuevo reto con "muchísimas ganas", alegría y respeto. Un respeto que, según ha explicado, también nace de la hostilidad que percibe actualmente en el espacio político. "No es lo mismo verlo desde las barreras que desde la primera línea política", ha señalado.

Su llegada se produce después de que José Luis Bueno haya decidido dar un paso al lado y dejar la primera línea municipal, con el respaldo de la Asamblea Local. Ruiz Llamas ha valorado su decisión como un ejercicio de normalidad política, frente a la percepción de que los relevos suelen producirse tras una polémica o un problema judicial. En este caso, ha subrayado, Bueno seguirá haciendo política desde otros espacios.

La candidata también ha defendido que los cambios en los equipos deben responder a las circunstancias de cada organización y no convertirse en una obligación cuando las personas están desarrollando bien su trabajo. En cualquier caso, ha celebrado que este relevo tenga rostro femenino.

Fiscalizar al Gobierno municipal y mantener la línea de IU

Sobre su próxima incorporación al Pleno, Ruiz Llamas ha explicado que llegará en la recta final del mandato, previsiblemente a seis o siete meses de las elecciones municipales, dependiendo de los trámites administrativos. Su intención es continuar la labor de fiscalización del Gobierno local del Partido Popular, que cuenta con mayoría absoluta, y dar continuidad al trabajo desarrollado por José Luis Bueno y anteriormente por Antonio Fernández.

"La línea política es la misma, somos de la misma organización", ha afirmado. La candidata ha asegurado que está deseando incorporarse a la Corporación y participar en la vida municipal.

Contra la crispación y los ataques personales

Uno de los asuntos centrales de la entrevista ha sido el clima político y la creciente polarización, especialmente en el ámbito local. Ruiz Llamas considera que es posible hablar con claridad sin renunciar al diálogo y a la serenidad. "Se puede hablar claro dialogando también", ha defendido.

La candidata de IU ha advertido de que las redes sociales han añadido nuevas herramientas a la confrontación política y que, en ocasiones, se convierten en escenarios de "una guerra incluso muy sucia". Frente a esa dinámica, ha apostado por mantener la tranquilidad y evitar que la discrepancia política termine convirtiéndose en ataques personales.

Desde su experiencia anterior como periodista, ha recordado que los enfrentamientos entre partidos siempre han existido, pero considera que el escenario actual ha incorporado una hostilidad que antes no tenía la misma presencia. Una situación que, a su juicio, puede alejar a la ciudadanía de la política.

"Hay que huir de eso y bajar un poquito el tono, que no la intensidad o la claridad de las cuestiones", ha resumido durante la conversación en Onda Cero.