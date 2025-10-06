El alcalde de Barbate solicita una reunión urgente con la ministra de Hacienda tras quedar fuera del Plan EDIL

El alcalde de Barbate, Miguel Molina Chamorro, ha remitido una carta a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, solicitando un encuentro urgente después de conocerse la resolución provisional del Plan EDIL (FEDER 2021-2027) publicada en el Boletín Oficial del Estado, en la que Barbate ha quedado excluido de las ayudas, lo que supone la pérdida de 20 millones de euros en inversiones para el municipio. Para el Ayuntamiento, esta convocatoria suponía una oportunidad histórica, al tratarse de la primera vez desde el inicio de la etapa democrática en la que el municipio podía concurrir en igualdad de condiciones, tras el esfuerzo de los últimos años para regularizar su situación con la Seguridad Social y la Hacienda Pública.

El proyecto presentado por el Ayuntamiento de Barbate, realizado por una Consultora Local de prestigio nacional y que ha logrado estos fondos con otros proyectos; contemplaba una transformación integral del municipio con actuaciones en mejora de avenidas, accesibilidad, rehabilitación de viviendas, impulso de la educación y la cultura, todo ello dentro de una estrategia de desarrollo urbano sostenible e inclusivo. Además, Barbate también optaba, a través de Diputación Provincial, a estos fondos para la rehabilitación integral del Cine Avenida y un proyecto destinado a la mejora de las barriadas del municipio, con un proyecto realizado por la propia Administración provincial, a la que sí se le ha aprobado el proyecto para la Sierra, dejando fuera el de La Janda.

Molina ha sido tajante al afirmar que “no entiendo por qué el PSOE local habla de proyectos “mal hechos”, poniendo en entredicho la profesionalidad tanto de los técnicos de Diputación como a los de una empresa consolidada y de prestigio de nuestro municipio; en vez de estar igual de enfadado y decepcionado como lo está el equipo de Gobierno”. Ahora se abre el periodo de alegaciones, en el que el Ayuntamiento de Barbate trabajará con firmeza y rigor para defender su proyecto, convencidos de que Barbate merece y necesita acceder a estos recursos europeos para transformar nuestra ciudad y garantizar un futuro mejor para todos nuestros vecinos.