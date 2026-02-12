Carnaval de Cádiz: Estas son las agrupaciones que pasan a la final del COAC 2026

El fallo del jurado del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz 2026 en la fase de semifinales se ha hecho público alrededor de las 1:14 del día de hoy. Así, ya sabemos las agrupaciones que pasarán a la final del COAC que comienza este viernes 13 a las 20h00. Serán 15 las agrupaciones. El corte de puntos ha estado en 620 puntos.

Cuartetos

¡Qué no vengan!

Crónica de una muerte más que anunciada

Los Latin King (de la calle Pasquín)

Chirigotas

Los que van a coger papas

SSSHHHHHHH!

Los amish del mono, fuimos a por piononos: la decepción

Una chirigota en teoría

Coros

El sindicato

Las mil maravillas

La esencia

ADN

Comparsas

DSAS3

Los invisibles

El patriota

Los humanos

La final del COAC 2026, en Onda Cero

Como siempre, la radio del Carnaval de Cádiz no se pierde el Concurso del Falla. Desde preliminares venimos contando todas las noches lo que pasa en nuestro teatro y aquí seguiremos. A partir de las 20h00 con José Antonio Rivas y el mejor equipo de la radio te cuenta el carnaval en Onda Cero Cádiz. En la web, app y en el 101.4 y 91.4 FM si vives en la provincia de Cádiz.

También a través de nuestra plataforma Onda Cero Podcast y tu aplicación de audio favorita podrás escuchar las sesiones y pases de cada agrupación cuando y como quieras. Además en nuestras redes sociales (@ondacerocadiz en todas las plataformas) podrás ver contenido diario exclusivo de redes sociales.