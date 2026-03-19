Los retos de Esther Berrocoso como nueva directora científica del INiBICA de Cádiz

El Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de la provincia de Cádiz (INiBICA) ha celebrado un Consejo Rector Extraordinario en el que se ha proclamado oficialmente el nombramiento de la profesora catedrática de la Universidad de Cádiz (UCA), Esther María Berrocoso Domínguez, como nueva directora científica del instituto para el periodo 2026-2030.

Berrocoso sustituye a Manuel Aguilar ante su jubilación. Este profesional sanitario, director de la Unidad de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, ha sido merecedor este mismo año de la Bandera de Andalucía de la provincia a la Investigación, la Ciencia y la Salud por, entre otros méritos, su labor como director científico del INiBICA, que ha supuesto un impulso para el instituto.

Esther María Berrocoso Domínguez es catedrática del área de Farmacología de la UCA y desarrolla su actividad investigadora en el ámbito de la Neurociencia y la Neuropsicofarmacología. Actualmente es investigadora principal del grupo CO9 de INiBICA, del grupo PAIDI CTS-510 y del Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM) del Instituto de Salud Carlos III, del que además forma parte de su comité de dirección en el área de formación. Hasta su nombramiento como directora científica, desempeñaba el cargo de subdirectora científica del INiBICA.

En el ámbito académico y de gestión universitaria, Berrocoso es directora del Departamento de Neurociencias y miembro de la Comisión de Investigación de la UCA. Asimismo, forma parte del Consejo Español del Cerebro como vocal. Su designación se produce tras la resolución de una convocatoria pública que ha incluido un proceso selectivo estructurado en dos fases. La primera ha estado centrada en la evaluación de los méritos curriculares y la trayectoria investigadora de las candidaturas presentadas, mientras que la segunda ha consistido en la exposición y defensa de un proyecto estratégico para el futuro del Instituto durante el nuevo mandato.

Con este nombramiento, Esther Berrocoso se convierte en la primera mujer que ocupa la dirección científica del Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz desde su creación en 2016. Asimismo, el INiBICA pasa a ser el segundo instituto de investigación sanitaria de Andalucía que cuenta con liderazgo femenino en su dirección científica.