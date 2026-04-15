El pecio 'Delta I' esconde un buque del siglo XVII, según investigadores del IAPH

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte, aporta nuevos datos sobre la construcción de Delta I, el pecio arqueológico del siglo XVII hallado en el Puerto de Cádiz en 2011, durante las obras de construcción de una nueva terminal de contenedores. Extraído del agua para su análisis arqueológico en 2024, fue devuelto al mar el pasado año, en las inmediaciones de la Punta de San Felipe.

Los avances en la investigación desarrollada por el Centro de Arqueología Subacuática (CAS), la unidad del IAPH especializada en patrimonio sumergido, confirman de forma fehaciente que su sistema de construcción fue “atlántica” y respondía para la navegación oceánica. La embarcación es sólida en su estructura, pensada para soportar largas travesías, grandes cargas y condiciones de mar exigentes.

“La investigación aplicada en patrimonio subacuático, utilizando las metodologías y técnicas científicas más avanzadas, ofrece resultados que permiten avanzar en el conocimiento de nuestro pasado, además de garantizar su conservación, accesibilidad y valorización”, ha señalado la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, a la luz de los resultados del trabajo de los especialistas del CAS.