Manolita Chen, pionera en querer ser: "Mientras haya una mariquita sufriendo, no voy a dejarla sola"

Esta es una historia de pioneras:

Pionera en luchar por ser .

. Pionera en reivindicar derechos en una España que la rechazaba .

. Pionera en querer vivir en libertad.

Esta es la historia de vida de Manuela Saborido Muñoz, usted la conocerá como Manolita Chen...de Arcos. Onda Cero Cádiz se traslada al corazón de Sevilla donde vive desde hace varios años esta icónica mujer en la Fundación Madre Trinidad: una fundación que trabajan por la dignificación de la mujer desde 1950 y acoge a madres ucranianas que huyen de la guerra sangrienta entre Ucrania y Rusia.

Fue la primera mujer transexual reconocida en el Documento Nacional de Identidad como mujer y la primera que se le otorgó el derecho de acogimiento de menores

Tiene 83 años pero es incombustible: en charlas, en conferencias, en eventos en toda Andalucía. Manolita Chen no deja de ser quien siempre ha sido: una mujer reivindicativa que ha sido detenida y señalada en múltiples ocasiones pero que nunca ha cejado en su empeño de conseguir ser quien siempre se había sentido. Y lo hizo, pese a todo y pese a unas circunstancias siempre adversas: creció en un Arcos de la Frontera que hasta bien entrados los 2000 no vio su primera asociación LGTBIQ.

La Fundación Manolita Chen

Pese a su avanzada edad, no ha dejado de luchar y de reivindicar dignidad para todas las personas, sean como sean. Desde 2021 lo hace bajo el paraguas de su propia fundación, donde vertebra una red de voluntarios y voluntarias que colaboran con instituciones como CEAR, Inserta Andalucía o la Universidad Pablo de Olavide.

En esta entrevista podrás encontrar a una Manolita humana, reivindicativa y luchadora que se muestra agradecida a la vida y que asegura que mientras le queden fuerzas, nunca va a abandonar a quienes como ella luchan por querer ser quienes son...aunque las de ahora lo tengan 'un poco' más sencillo que ella.