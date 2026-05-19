El Ayuntamiento amplía el horario de las ludotecas municipales

La concejala de Igualdad, Virginia Martín, ha informado de que, a partir del próximo 23 de junio se amplía el horario de las dos ludotecas coeducativas municipales de la ciudad, que durante el periodo vacacional abrirán tanto en horario de mañana como de tarde para favorecer la conciliación de la vida familiar, laboral y personal de las familias gaditanas.

Así, las ludotecas ofrecerán su servicio en horario de mañana de 8:00 a 14:00 horas y también en horario de tarde de 15:00 a 20:00 horas, coincidiendo con las vacaciones escolares de verano. Durante el curso escolar, el funcionamiento habitual se mantiene únicamente en horario vespertino.

El sistema de inscripción permite solicitar plaza desde diez días antes del inicio del mes correspondiente. Así, para las inscripciones del mes de junio, las solicitudes podrán presentarse a partir del próximo 21 de mayo.

Cada ludoteca contará con 30 plazas por turno y franja horaria, organizadas por grupos de edad de 3 a 6 años y de 7 a 12 años. Asimismo, el programa contempla medidas de inclusión y atención a menores con discapacidad.