Zurgena tendrá un parque multiaventuras y renovará la Plaza del Olmo

La Diputación Provincial de Almería ha sacado a licitación un proyecto para remodelar la Plaza del Olmo de Zurgena y crear un parque público multiaventuras en la barriada de La Alfoquía. La actuación, incluida en los Planes Provinciales, cuenta con un presupuesto de 510.000 euros y abarcará una superficie de 3.100 metros cuadrados de suelo público.

El diputado provincial de Fomento, Antonio J. Rodríguez, ha explicado que la intervención busca modernizar los espacios públicos del municipio, mejorar su accesibilidad y renovar las infraestructuras urbanas. El proyecto contempla tanto la eliminación de barreras arquitectónicas en la plaza como la recuperación de una parcela en desuso para dotarla de juegos infantiles, un circuito biosaludable y un merendero.

Una Plaza del Olmo más accesible y con servicios renovados

La remodelación de la Plaza del Olmo supondrá una reorganización integral de este espacio del casco urbano. Los pavimentos deteriorados se sustituirán por otros continuos, resistentes y de mayor durabilidad, con el objetivo de facilitar los desplazamientos y mejorar la seguridad y la comodidad de los usuarios.

Las obras también permitirán renovar las instalaciones subterráneas. En coordinación con la empresa pública Galasa, se sustituirá la antigua red de saneamiento mediante la instalación de un nuevo colector y cuatro pozos de registro. Además, se ejecutarán canalizaciones para la red de baja tensión y el despliegue de fibra óptica, junto con otras de reserva que facilitarán el futuro soterramiento de las líneas de media tensión.

La plaza contará con una nueva red de alumbrado público de máxima calificación energética. La intervención paisajística incluirá la plantación de 19 naranjos sevillanos, el trasplante de una palmera y la redistribución de las jardineras. Para su mantenimiento se instalará un sistema de riego por goteo con programador autónomo y 51 goteros.

Entre los elementos previstos figuran el monumento central de La Torre del Reloj, unas letras con el nombre de Zurgena talladas en mármol blanco de Macael y un panel de información turística. El espacio se completará con toldos de vela triangulares para generar sombra, bancos, papeleras y bolardos de seguridad fijos y extraíbles.

Juegos infantiles y una tirolina de más de 24 metros en La Alfoquía

La segunda actuación se desarrollará en una parcela actualmente en desuso de La Alfoquía, donde se construirá un parque público multiaventuras adaptado a la orografía del terreno y concebido para el ocio y la convivencia entre distintas generaciones.

El recinto dispondrá de un área infantil homologada de más de 300 metros cuadrados, equipada con pavimento continuo de caucho de seguridad. Uno de sus principales atractivos será una tirolina 'Amazonia' de más de 24 metros de longitud.

La oferta de juegos se completará con columpios con asientos para diferentes edades, un tobogán temático, balancines de muelle con figuras de animales y estructuras de trepa y deslizamiento. Los equipamientos estarán fabricados con materiales de alta resistencia y acero galvanizado.

Circuito biosaludable y zona de merendero

El parque incorporará también un circuito biosaludable dirigido a adultos y personas mayores, con aparatos para realizar ejercicio suave y favorecer el envejecimiento activo. Entre ellos habrá equipos de esquí de fondo, surf y paseo, norias de brazos, una plataforma de giro de cintura y un columpio pendular de coordinación.

La actuación se completará con una zona de descanso y merendero bajo la sombra del arbolado. Este espacio contará con ocho mesas de pícnic de madera de pino tratada, con bancos incorporados, además de bancos urbanos y papeleras elaborados con polietileno de alta densidad reciclado.