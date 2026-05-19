Zurgena se convierte en capital del sabor con una feria repleta de tradición y artesanía

Zurgena volverá a ser este fin de semana uno de los grandes escaparates de la gastronomía almeriense con la celebración de la segunda edición de la feria ‘Saboriza’, una cita que llenará el Recinto Ferial de la Renfe de sabores, música y actividades para toda la familia.

El evento se celebrará este sábado, 23 de mayo, desde las 12:00 horas, y contará con cerca de una treintena de stands, muchos de ellos vinculados a la marca gourmet ‘Sabores Almería’, donde se podrán degustar y adquirir productos típicos de la provincia.

La programación incluye talleres infantiles, actuaciones musicales, magia, showcookings y degustaciones de platos tradicionales, en una apuesta por convertir la feria en una experiencia pensada para todos los públicos.

Entre las actividades más destacadas figuran los espectáculos de Obsession Duo y Harmony Duo, talleres de decoración de galletas y globoflexia, además de juegos tradicionales y actividades infantiles gratuitas.

Durante la presentación oficial del evento, el diputado de Presidencia de la Diputación, Carlos Sánchez, destacó que ‘Saboriza’ “habla de nuestras raíces, de los productos de la tierra y de las tradiciones que pasan de generación en generación”.

Por su parte, el alcalde de Zurgena, Domingo Trabalón, aseguró que esta feria abre el calendario gastronómico de la comarca y supone una oportunidad para que numerosas empresas locales puedan mostrar sus productos y atraer visitantes.

La feria cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Zurgena, la Diputación de Almería y la Junta de Andalucía, que destacan el potencial de este tipo de iniciativas para impulsar el turismo de interior y promocionar la identidad gastronómica y artesanal de la provincia.