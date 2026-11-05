La XXXI Muestra de Teatro Aficionado de la Alpujarra llevará a El Ejido 18 representaciones

La XXXI Muestra de Teatro Aficionado de la Alpujarra reunirá en El Ejido (Almería) a un total de 18 grupos procedentes de las provincias de Almería y Granada para la representación de sus obras entre el 7 de noviembre y el 13 de diciembre. El evento, que organiza la Asociación Cultural 'Abuxarra' con la colaboración de las diputaciones de ambas provincias y el propio ayuntamiento de El Ejido, se ha presentado en el Patio del Mandarino, donde se ha desgranado la programación y las obras de los grupos representantes.

La actividad comenzará el 7 de noviembre a las 20,00 horas con Teatro Alhabia (Alhabia), seguido el domingo 8 a las 18,00 horas por Ecos de Instinción (Instinción). La semana siguiente continuará el jueves 12 de noviembre a las 20,00 horas con Comediantes Tebem de Berja, el viernes 13 a las 20,00 horas con la presentación de tres grupos de Laujar de Andarax, el sábado 14 a las 18,00 horas con El Castillejo de Válor y el domingo 15 a las 18,00 horas con Adrastea de Adra.

Durante la segunda mitad del mes, el calendario prosigue el jueves 19 de noviembre a las 19,00 horas con el grupo Los Resalaos del Centro de Participación Activa de El Ejido, el viernes 20 a las 20,00 horas con Amigos del Teatro de Dalías, el sábado 21 a las 20,00 horas con Mujeres Florero de Roquetas de Mar y el domingo 22 a las 18,00 horas con la Asociación Cultural del Teatro de Íllar.

Las funciones del mes finalizarán el jueves 26 a las 20,00 horas con Fantasía de Berja, el viernes 27 a las 20,00 horas con Teatro Inestable de El Ejido y el sábado 28 a las 20,00 horas con Alegría de Ugíjar.

El certamen concluirá en diciembre con sus tres últimas representaciones: el viernes 4 de diciembre a las 20,00 horas actuará Atarrache de Pórtugos, el martes 8 de diciembre a las 18,00 horas lo hará el Grupo de Teatro de Cádiar, y la programación cerrará definitivamente el domingo 13 de diciembre a las 20,00 horas con la participación de la Asociación Entre Risas de Dalías.

La vicepresidenta de la Diputación de Almería y diputada provincial de Cultura, Almudena Morales, ha explicado que esta muestra "es un buen ejemplo de cómo la cultura promueve la participación de sus vecinos". "Es mucho más que teatro, puesto que detrás de cada grupo hay asociaciones, personas y vecinos que dedican su tiempo y su esfuerzo a mantener viva la actividad cultural de sus pueblos", ha valorado.

Por su parte, la concejal de Cultura del Ayuntamiento de El Ejido, Elena Gómez, ha destacado que "esta iniciativa representa el valor de la cultura compartida y demuestra que el teatro es una herramienta extraordinaria para acercar a las personas y estrechar lazos entre nuestros pueblos".

También la coordinadora-directora del evento Mónica López Bernad, ha valorado la acogida del Teatro Municipal de El Ejido, puesto que supone "un espacio idóneo para acoger este encuentro tras 31 años de trayectoria en los que todavía no habíamos repetido sede".

En este sentido, ha aprovechado para reivindicar el valor del arte dramático en la sociedad actual: "En estos tiempos en los que todo son pantallas y entornos digitales, el teatro recupera ese contacto humano tan necesario, un logro posible gracias a la implicación de los ayuntamientos y al trabajo encomiable, voluntario y no remunerado que desempeñan los directores y componentes de los grupos", ha dicho.

El presidente de la asociación cultural Abuxarra, Juan José Bonilla, ha destacado el respaldo institucional de las diputaciones de Almería y Granada, afirmando que "su labor y su apoyo resultan indispensables, ya que sin ellos la muestra y el festival serían inviables". El festival trabaja además con la vista puesta ya en la próxima edición, que será en Mecina Bombarón (Granada).