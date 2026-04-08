Vox repite a Rodrigo Alonso como cabeza de lista por Almería para las autonómicas

Vox ha confirmado que Rodrigo Alonso volverá a encabezar su candidatura por la provincia de Almería en las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo. La formación ha hecho pública la lista con la que concurrirá a los comicios, situando en los primeros puestos a perfiles con experiencia política y trayectoria profesional diversa.

Tras Alonso, figuran como principales nombres de la candidatura Clotilde Salvador en el número dos, Juan José Bosquet en el tres, María Ester Tejada en el cuatro y Jaime Hernández en el quinto puesto. Se trata de un equipo que combina representantes ya presentes en instituciones con otros perfiles vinculados a distintos ámbitos laborales.

Rodrigo Alonso, diputado autonómico desde 2018, ejerce actualmente como portavoz adjunto del grupo parlamentario y también desempeña funciones a nivel nacional dentro del partido en materia laboral y agraria. Por su parte, Bosquet también cuenta con experiencia parlamentaria, además de su labor en el ámbito municipal en El Ejido y como responsable provincial de la formación.

El resto de la candidatura incorpora perfiles técnicos y profesionales. Clotilde Salvador procede del ámbito económico y la comunicación, mientras que María Ester Tejada desarrolla su carrera en el sector sanitario. Jaime Hernández, por su parte, está vinculado al ámbito educativo y a la administración pública.

La lista ha sido validada por la dirección nacional del partido, que celebrará en Málaga un acto de presentación de candidatos con la participación del presidente de Vox, Santiago Abascal, en el marco del inicio de la precampaña electoral.