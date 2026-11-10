Vera Import renueva su exposición de Audi en El Ejido con unas instalaciones de 500 metros cuadrados

Vera Import Grupo Empresarial ha puesto en marcha una renovada exposición de Audi en El Ejido tras acometer una reforma integral de sus instalaciones. El nuevo espacio cuenta con 500 metros cuadrados y supone una ampliación de la presencia de la firma automovilística en el Poniente almeriense, una de las principales áreas de actividad económica de la provincia.

La remodelación se enmarca en la estrategia de crecimiento de la empresa en Almería y permitirá concentrar en estas instalaciones la exposición de diferentes modelos de la marca. El espacio incorpora los nuevos estándares de Audi y está diseñado para mostrar sus vehículos y tecnologías.

Entre los modelos que ya se encuentran disponibles destaca el nuevo Audi Q7. Además, la compañía prevé incorporar durante el próximo mes de diciembre el Audi Q9 y el A2 e-tron, dos novedades que ampliarán la oferta de vehículos expuestos en El Ejido.

La gerente de Vera Import, María José Flores, ha señalado que El Ejido constituye un enclave estratégico para el desarrollo de la empresa y de Audi en la provincia. Según ha explicado, esta actuación responde al objetivo de reforzar su presencia en el Poniente y acercar sus instalaciones a los clientes de la comarca.

Con esta inversión, Vera Import continúa desarrollando su estructura empresarial en Almería y apuesta por mantener su actividad en una comarca que concentra buena parte del tejido económico y empresarial de la provincia.