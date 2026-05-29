Veinte Institutos de Secundaria participan en el 'XVI Certamen Provincial de Centros Bilingües de Almería'

El concurso provincial de centros bilingües de Almería se disputará el 4 de junio en Vera

Es una actividad educativa y de convivencia en la que los estudiantes compiten en diferentes pruebas relacionadas con la asignatura de idioma inglés.

Hay premios para los tres primeros clasificados y el centro ganador es el encargado de organizar la siguiente edición.

A lo largo de estas dieciséis ediciones, ha sido precisamente el I.E.S. El Palmeral, de Vera, el que más veces ha triunfado.

Además de los nueve centros bilingües de inglés-francés o francés-inglés de la provincia, el I.E.S. El Argar es bilingüe en alemán y el I.E.S. Alborán con el CEIP Madre la Luz también enseñan chino.

Dentro de esta dinámica, el programa Picasso Mob permite el intercambio entre alumnos franceses y almerienses.

Y el I.E.S. Carlos III, de Aguadulce, ha resultado triunfador en el Torneo Andaluz de Debate Educativo dentro de la modalidad de inglés.