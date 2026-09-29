Ultiman el proyecto para retirar la inscripción de Primo de Rivera de la Catedral de Almería

La Diócesis de Almería presentará ante la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía un proyecto de intervención para retirar de la Catedral de la Encarnación la inscripción dedicada a José Antonio Primo de Rivera y el escudo del yugo y las flechas tallados en el templo.

La medida se adopta después de que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática haya tramitado un expediente para la eliminación de estos elementos, incluidos en el catálogo de símbolos y vestigios contrarios a la Ley de Memoria Democrática.

Fuentes del Obispado han confirmado que la Diócesis ha mantenido durante el verano contactos con la Administración andaluza para concretar el procedimiento y la documentación necesaria. La actuación afecta a la Catedral de la Encarnación, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Monumento.

El proyecto deberá contar con la autorización de la Junta de Andalucía antes de su ejecución. La previsión es que la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico examine la propuesta y, en su caso, dé luz verde a la intervención necesaria para retirar los símbolos preconstitucionales.

Las mismas fuentes han indicado que el asunto “está en marcha” y que los trabajos realizados en los últimos meses responden a la voluntad de cumplir con la legislación vigente.

El Obispado se dirigió el pasado junio por segunda vez a la Junta para solicitar colaboración sobre el modo de proceder. La primera consulta se había realizado meses antes, tras recibir una comunicación del secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, sin que entonces obtuviera respuesta.

El Ministerio incluyó la inscripción de la catedral almeriense en el catálogo de elementos contrarios a la memoria democrática al entender que constituye una “expresión de exaltación de la sublevación militar de 1936, la Guerra de España, la dictadura franquista y de sus conexiones con otros regímenes totalitarios”.

Según trasladó el Gobierno, los símbolos conservados en la Catedral de la Encarnación responden a la política de exaltación impulsada durante el franquismo y suponen un homenaje honorífico al fundador de Falange Española en un inmueble protegido.

La comisión técnica encargada del análisis concluyó que el elemento “mantiene un significado de legitimación simbólica de la dictadura y de uno de sus principales referentes ideológicos”, por lo que resulta contrario a la Ley de Memoria Democrática.

La resolución también subraya que la protección patrimonial de la catedral no ampara la conservación de elementos de exaltación franquista y recuerda la obligación de las administraciones públicas competentes de colaborar para hacer efectiva su retirada.

Las resoluciones, adoptadas tras el análisis de la Comisión Técnica de Expertos prevista en el Real Decreto 1040/2025, que desarrolla la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, afectan igualmente al Monumento a la Victoria de Santa Cruz de Tenerife, al Monumento a los Rumanos Caídos de Majadahonda (Madrid) y a otra inscripción en honor a José Antonio Primo de Rivera existente en la Catedral de Murcia.