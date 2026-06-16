El TSJA autoriza al Estado a personarse en la ejecución de la sentencia sobre la licencia de El Algarrobico

El Estado se incorpora al proceso judicial para ejecutar la anulación de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha aceptado la solicitud presentada por la Abogacía del Estado, que considera que la resolución de este procedimiento tiene una incidencia directa en la expropiación parcial de los terrenos donde se ubica el complejo hotelero.

La decisión llega en vísperas de que el Pleno del Ayuntamiento de Carboneras aborde el cumplimiento de la sentencia que obliga a revisar y declarar nulo el permiso urbanístico concedido en 2003. La Administración central defiende su participación al entender que la anulación de la licencia está estrechamente vinculada al proceso que impulsa para recuperar los suelos de dominio estatal ocupados por el edificio.

Además, el Gobierno recuerda que ya forma parte del expediente de revisión de oficio tramitado por el Consistorio, después de que el Consejo Consultivo de Andalucía emitiera un dictamen favorable a la nulidad de la licencia.

La incorporación al procedimiento se produce también mientras continúa abierto el recurso presentado por la promotora Azata del Sol contra la expropiación parcial acordada por el Ejecutivo en febrero de 2025. El TSJA ya rechazó el pasado diciembre la suspensión cautelar de esa actuación, lo que permitió al Gobierno mantener el calendario previsto para la recuperación de los terrenos.

El proceso expropiatorio se encuentra ahora pendiente de que se determine el justiprecio. Mientras el Estado valora los terrenos en 16.500 euros, la promotora reclama una indemnización de 44,5 millones de euros.