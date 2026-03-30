SEMANA SANTA ALMERÍA 2026

Semana Santa Almería 2026: procesiones, itinerarios y puntos de interés del Lunes Santo

El Lunes Santo, 30 de marzo de 2026, procesionan por las calles de Almería Pasión y el Gran Poder

Semana Santa Almería 2026: procesiones, itinerarios y puntos de interés del Lunes Santo | ONDA CERO ALMERIA

PASIÓN

Hermandad de Nuestro Padre Jesús de Salud y Pasión en su Tercera Caída y María Santísima de los Desamparados.

Fundación: 1995 / Pasos: 2

Sede Canónica: Iglesia Parroquial de Santa Teresa (barrio de Oliveros).

Imágenes: Nuestro Padre Jesús en su Tercera Caída, obra de Luis Álvarez Duarte (1992). María Santísima de los Desamparados, obra de Luis Álvarez Duarte (2000).

Salida: 18:00h. Carrera oficial: 19:45h. Plaza Catedral: 21:00 h. Recogida: 23:00h.

Punto de cante: Balcón de la calle Real número 72, 21:30 h y balcón casa rosa en C/Gravina, 22:00 horas.

GRAN PODER

Hermandad Sacramental de Nuestra Señora del Carmen, Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor y Traspaso y San Juan Evangelista.

Fundación: 1994 / Pasos: 1

Sede Canónica: Iglesia Parroquial de San Pío X (barrio de El Zapillo).

Imágenes: Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, obra de José Antonio Navarro Arteaga (1998).

Salida: 18:40h. Carrera oficial: 21:15h. Plaza Catedral: 22:00 h Recogida: 00:57h.

Punto de cante: Balcón de la calle Real número 72, 22:30 h

