Semana Santa Almería 2026: procesiones, itinerarios y puntos de cante del Miércoles Santo

CALVARIO

Hermandad Marianista del Santísimo Cristo del Mar, María Santísima de las Lágrimas, San Juan Evangelista y Santa María Magdalena en el Monte Calvario.

Fundación: 2013 / Pasos: 1

Sede Canónica: Iglesia Parroquial de San Roque (barrio de Pescadería).

Imágenes: Santísimo Cristo del Mar, obra de Miguel Bejarano Moreno (2003). Nuestra Señora de las Lágrimas, obra de Miguel Bejarano Moreno (2012). San Juan Evangelista, obra de Miguel Bejarano Moreno (2014).

Salida: 18:00 h. Entrada Carrera oficial: 22:15h. Plaza de la Catedral: 22:22h Recogida: 00:00h aprox.

Punto de cante: A la salida del Templo, 18:00h. y Plaza Flores, 20:00h.

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PRENDIMIENTO

Real e Ilustre Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús en su Prendimiento, Jesús Cautivo de Medinaceli y Nuestra Señora de la Merced.

Fundación: 1948 / Pasos: 3

Sede Canónica: S. y A. Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Encarnación.

Imágenes: Ntro. Padre Jesús en su Prendimiento (1990). Jesús Cautivo de Medinaceli (1997). Ntra. Sra. de la Merced (1996), obras de Joaquín Dubé de Luque.

Salida: 18:05h. Entrada Carrera oficial: 20:15h. Plaza de la Catedral: 21:21h Recogida: 22:21h aprox.

Punto de cante: Balcón de la familia Lacalle en la Plaza Marín (Plaza del Monte). 18:30h.

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MACARENA

Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia, María Santísima de la Esperanza Macarena y Nuestra Señora del Santo Rosario.

Fundación: 1986 / Pasos: 2

Sede Canónica: Iglesia Parroquial de San Ildefonso.

Imágenes: Nuestro Padre Jesús de la Sentencia (1990). María Santísima de la Esperanza Macarena (1996), obras de Joaquín Dubé de Luque. Nuestra Señora del Santo Rosario, obra de A. J. Labrador Jiménez (2015).

Salida: 19:00h. Entrada Carrera oficial: 21:46h. Plaza de la Catedral: 22:59h Recogida: 02:12h aprox.

Punto de cante: Iglesia de Santiago, 23.30h.

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ESTUDIANTES

Real, Ilustre, Concepcionista y Universitaria Hermandad de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto y Nuestra Señora del Amor y la Esperanza.

Fundación: 1944 / Pasos: 2

Sede Canónica: Capilla del Sagrario en la S.A.I. Catedral de Nuestra Señora de la Encarnación.

Imágenes: Jesús de la Oración en el Huerto, obra de José Martínez Puertas (1945). Ntra. Sra. del Amor y La Esperanza, obra de Antonio Castillo Lastrucci (1946).

Salida: 20:00h. Entrada Carrera oficial: 23:25h. Plaza de la Catedral: 00:50h Recogida: 01:00h aprox.

Punto de cante: Calle Juez, balcón del Ayuntamiento, 21.45h.