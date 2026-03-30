Semana Santa Almería 2026: procesiones, itinerarios y puntos de cante del Martes Santo

El Martes Santo, 31 de marzo de 2026, procesionan por las calles de Almería la Coronación, Amor y Perdón

CORONACIÓN

Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia, María Santísima de Gracia y Amparo y San Juan Evangelista.

Fundación: 1990 / Pasos: 2

Sede Canónica: Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena (barrio de Los Molinos).

Imágenes: Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia, obra de Salvador Madroñal Valle (1995). María Santísima de Gracia y Amparo, obra de Salvador Madroñal Valle (1992).

Salida: 18:00h. Entrada Carrera Oficial: 19:00h. Plaza de la Catedral: 20:06h.Recogida:00:43h.

AMOR

Real e Ilustre Cofradía del Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora del Primer Dolor

Fundación: 1944 / Pasos: 2

Sede Canónica: Iglesia Parroquial de San Sebastián.

Imágenes: Santísimo Cristo del Amor obra de Jesús de Perceval (1946). Nuestra Señora del Primer Dolor, obra de José María Hervás Benet (1952).

Salida: 18:00h. Entrada Carrera Oficial: 20:00h. Plaza de la Catedral: 20:55h. Recogida: 22:50h.

Punto de cante: Calle Cervantes, en la puerta del Convento de las Puras.

PERDÓN

Hermandad Juvenil del Santo Cristo del Perdón, Vía-Crucis Penitencial del Silencio

Fundación: 1980 / Pasos: 1

Sede Canónica: Parroquia de San Ildefonso.

Imágenes: Santo Cristo del Perdón, obra de Francisco Palma Burgos (1984).

Salida: 22:00h. Entrada Carrera Oficial: 23:38h. Plaza de la Catedral: 00:43h. Recogida: 02:00h.

