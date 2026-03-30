Semana Santa Almería 2026: procesiones, itinerarios y puntos de cante del Martes Santo

CORONACIÓN
Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia, María Santísima de Gracia y Amparo y San Juan Evangelista.
Fundación: 1990 / Pasos: 2
Sede Canónica: Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena (barrio de Los Molinos).
Imágenes: Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia, obra de Salvador Madroñal Valle (1995). María Santísima de Gracia y Amparo, obra de Salvador Madroñal Valle (1992).
Salida: 18:00h. Entrada Carrera Oficial: 19:00h. Plaza de la Catedral: 20:06h.Recogida:00:43h.
AMOR
Real e Ilustre Cofradía del Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora del Primer Dolor
Fundación: 1944 / Pasos: 2
Sede Canónica: Iglesia Parroquial de San Sebastián.
Imágenes: Santísimo Cristo del Amor obra de Jesús de Perceval (1946). Nuestra Señora del Primer Dolor, obra de José María Hervás Benet (1952).
Salida: 18:00h. Entrada Carrera Oficial: 20:00h. Plaza de la Catedral: 20:55h. Recogida: 22:50h.
Punto de cante: Calle Cervantes, en la puerta del Convento de las Puras.
PERDÓN
Hermandad Juvenil del Santo Cristo del Perdón, Vía-Crucis Penitencial del Silencio
Fundación: 1980 / Pasos: 1
Sede Canónica: Parroquia de San Ildefonso.
Imágenes: Santo Cristo del Perdón, obra de Francisco Palma Burgos (1984).
Salida: 22:00h. Entrada Carrera Oficial: 23:38h. Plaza de la Catedral: 00:43h. Recogida: 02:00h.