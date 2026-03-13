Semana Santa Almería 2026: las mejores instantáneas de las hermandades que procesionan en la capital

La muestra 'La otra mirada' que lleva a cabo por los Fotógrafos Cofrades de Almería (FOCOAL), podrá visitarse hasta el 5 de abril.

La Semana Santa de Almería comienza a sentirse en la ciudad. A pocas semanas del inicio de los desfiles procesionales, el Ayuntamiento de Almería ha inaugurado la quinta edición de la exposición fotográfica 'La otra mirada' que organizan los Fotógrafos Cofrades de Almería (FOCOAL) y que este año se exhibe en el Parque de la Estación debido a las obras del Paseo.

Junto a las autoridades, el presidente de FOCOAL, José Antonio Gallardo y el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, José Rafael Soto, han recorrido los quince paneles que componen la muestra. Hasta el próximo 5 de abril, Domingo de Resurrección, almerienses y visitantes podrán disfrutar de esta exposición que ya es un clásico de la Cuaresma.

22 hermandades y más de 20 fotógrafos

'La otra mirada' reúne imágenes de las 22 hermandades que procesionan en la capital y del Vía Crucis del Cristo de la Escucha. En esta línea, más de 20 fotógrafos participan en esta edición, que combina primeros planos de titulares con detalles de cortejos y momentos singulares. Además, FOCOAL vuelve a contar con la colaboración del artista Juan Núñez, que aporta una litografía inspirada en la Semana Santa almeriense. En este sentido, el presidente de FOCOAL, ha subrayado que "es un orgullo inaugurar una muestra con 23 fotografías de 21 compañeros, fruto del trabajo constante que realizamos". Ya por su parte, el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías ha destacado que esta exposición "es también una forma de evangelizar a través del objetivo, mostrando cómo las hermandades dan testimonio de fe en la calle".