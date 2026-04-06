RVFV vuelve a casa como gran reclamo del Puro Latino Fest Almería

El verano en Almería volverá a tener uno de sus momentos más potentes con la llegada del Puro Latino Fest Almería, que celebrará su tercera edición los días 10 y 11 de julio en el Recinto de Conciertos del Ferial. Este evento, que en pocos años se ha consolidado como una de las grandes citas de música urbana en España, sigue creciendo tanto en público como en repercusión.

Una de las noticias más destacadas de esta edición es la incorporación del artista almeriense RVFV al cartel. Su presencia no es casual, se trata de uno de los nombres más importantes que ha dado la ciudad en los últimos años dentro del panorama urbano. Además, su regreso tiene un componente especial, ya que vuelve a actuar en su tierra, donde ya ha demostrado antes su capacidad de convocatoria reuniendo a miles de fans.

La presentación oficial ha estado encabezada por la alcaldesa, María del Mar Vázquez, quien ha querido poner en valor el talento local y el papel de Almería como cantera de artistas, también en estilos más actuales como el reguetón, el trap o el rap. Desde el Ayuntamiento se insiste en la idea de apoyar a los músicos de la ciudad y de ofrecer una programación cultural variada que abarque desde géneros tradicionales hasta propuestas más modernas.

El festival está organizado por Hermanos Toro, que repite en Almería tras el éxito de ediciones anteriores. Desde la organización destacan que el cartel de este año busca un equilibrio entre grandes estrellas internacionales y artistas nacionales en auge. Entre los nombres ya confirmados se encuentran figuras muy reconocidas como Juan Magán, Myke Towers, Anuel AA, Ñengo Flow, Morad, JC Reyes, Kidd Voodoo y Saiko. Y según han adelantado, todavía quedan más artistas por anunciar, así como la distribución por días.

Otro punto importante es que Almería forma parte de un circuito más amplio del festival, que también se celebra en otras ciudades españolas. Esto no solo aumenta su visibilidad, sino que la posiciona como un destino clave dentro del calendario de eventos musicales del país, atrayendo a un público principalmente joven.

Por su parte, RVFV ha mostrado su entusiasmo por participar en esta edición, destacando lo especial que es para él actuar en casa y hacerlo dentro de un festival de tanto nivel. Todo apunta a que su actuación será uno de los momentos más esperados.

En conjunto, esta nueva edición del Puro Latino Fest refuerza la idea de que Almería se está consolidando como un punto de referencia para la música en directo durante el verano, combinando artistas de primer nivel con el impulso al talento local y una oferta cultural cada vez más amplia.