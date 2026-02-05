Rocío Segura celebra con Almería sus 30 años de cante

El pasado 26 de diciembre se cumplieron 30 años desde que la almeriense Rocío Segura se subiera por primera vez a un escenario como cantaora, en su tierra, en el Auditorio Municipal Maestro Padilla. Ahora, y tras una carrera en la que ha cosechado el éxito y el aplauso unánime del público y la crítica, Rocío Segura celebrará sus tres primeras décadas de trayectoria con un recital muy especial que tendrá lugar este sábado, 7 de febrero, a las 21.00 horas, en el Teatro Apolo.

“Son treinta años de cante. Treinta años de escenarios. Treinta años de amor, pasión y compromiso con el flamenco y el arte. Se dice pronto pero son tantas y tantas vivencias, de compartir, de viajes y escenarios...”, evoca una emocionada Rocío Segura que, para la velada tan especial estará acompañada por David de la Fragua a la guitarra, Johny Cortés a la percusión y Juan Andrés Heredia, Tony Santiago y Antonio Pescaíto a las palmas, que pondrán todo de su parte para hacer de la noche algo inolvidable.

Desde que ganara la Lámpara Minera en el año 2000 y que se convirtiera en una de las mejores intérpretes de saetas de toda España, aprendiendo también de su madre, Antonia López, Rocío Segura necesita muy pocas presentaciones. Es una cantaora de amplio registro, con un cante sin reservas, pasional y siempre en tesituras que si ya de por sí son imposibles para muchos, son del todo inalcanzables para el resto.