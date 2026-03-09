El Requiebro llega al Auditorio de Vera con una comedia llena de enredos y humor

El 13 y 14 de marzo, el grupo Al Alba Teatro regresará al escenario del Auditorio Ciudad de Vera para presentar El Requiebro, un montaje dirigido por Juan Antonio Lorenzo López y representado a beneficio de la Hermandad de Jesús. La obra es una adaptación de Alfredo Sanzol basada en su conocida pieza La ternura.

Con esta propuesta, la compañía continúa explorando nuevos estilos sobre las tablas y se adentra en una comedia de inspiración shakesperiana, llena de enredos, equívocos y dobles sentidos. La historia se desarrolla entre hechizos y situaciones disparatadas que provocan momentos tan cómicos como entrañables. Gracias a un texto ingenioso, diálogos ágiles y un ritmo que va creciendo a lo largo de la función, la obra avanza hacia un desenlace tan divertido como emotivo.

Durante más de un año, Al Alba Teatro ha trabajado intensamente para afrontar el desafío de llevar a escena este tipo de comedia coral. El espectáculo cuenta con las interpretaciones de M. Carmen Morales Carmona, Jaime Riba Velarde, Isabel Martínez Castillo, Diego Moreno Rodríguez, Beatriz Rueda Rodríguez y Alejandro Pérez Segura, quienes dan vida a una trama colectiva llena de dinamismo. A ello se suma el vistoso vestuario diseñado por el propio Jaime Riba Velarde y la música original compuesta por Víctor Lorente Navarro y Ángel López Soler.

El proyecto se realiza bajo la dirección de Juan A. Lorenzo López y con el apoyo de la Real Academia de Nobles Artes de Vera y del Ayuntamiento de Vera, a través de su Concejalía de Cultura.

Las funciones de El Requiebro tendrán lugar los 13 y 14 de marzo a las 21:15 horas. Las entradas pueden adquirirse de forma anticipada en el Estanco nº 3 de Vera, en calle del Mar, o directamente en taquilla antes de cada representación