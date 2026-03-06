La Reina Letizia visitará Almería por el 50 aniversario de Las Palmerillas

Su Majestad la Reina Letizia visitará el próximo martes 10 de marzo, a las 12:15 horas, la Estación Experimental Cajamar Las Palmerillas, ubicada en El Ejido, con motivo del 50 aniversario de este centro de investigación impulsado por la cooperativa de crédito dentro de su ecosistema de innovación agroalimentaria.

Durante la visita, la Reina tendrá la oportunidad de conocer de primera mano el trabajo que se desarrolla en materia de innovación, generación de conocimiento y transferencia tecnológica al sector agroalimentario tanto de la provincia como del conjunto del país. El recorrido por las instalaciones estará guiado por el presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde, junto a miembros del consejo rector y responsables de la entidad.

También participarán el director general de Estrategia Corporativa, Manuel Villegas, y el director general de Sostenibilidad y Desarrollo Agroalimentario, Roberto García Torrente, además de otras autoridades, directivos y profesionales vinculados a la estación experimental.

A lo largo de la visita se presentarán algunas de las investigaciones que se desarrollan actualmente tanto a nivel nacional como internacional para mejorar la eficiencia y sostenibilidad de los cultivos, así como para afrontar el desafío de alimentar a una población mundial que podría superar los 9.000 millones de personas en 2050 con alimentos más saludables y de mayor calidad.

Asimismo, se recordará el origen de esta iniciativa impulsada por el consejo rector de Cajamar en 1975, cuando decidió destinar sus primeros beneficios relevantes a la adquisición de los terrenos donde se ubica este centro experimental. El objetivo era promover la investigación agronómica y compartir el conocimiento generado con los agricultores, siguiendo el principio defendido por el fundador de la entidad, Juan del Águila, quien defendía que el propósito de la investigación era experimentar para evitar errores en el trabajo de los productores.