El Puerto de Almería implantará el sistema europeo de entradas y salidas en los próximos meses

El Puerto de Almería comenzará a implantar en los próximos meses el Sistema Europeo de Entradas y Salidas (EES), una herramienta informática automatizada que permitirá registrar las entradas y salidas de ciudadanos de países no pertenecientes a la Unión Europea.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería, Rosario Soto, ha conocido el funcionamiento del sistema durante una visita al Puerto de Algeciras, donde ya se está desarrollando su implantación. El EES recogerá datos como el nombre y el pasaporte, además de información biométrica, como huellas dactilares y reconocimiento facial. También permitirá generar alertas y sustituir los sellos físicos de los pasaportes por un registro digital.

La implantación del sistema en Almería y Algeciras cuenta con financiación de la Unión Europea. La visita de Soto se ha producido pocos días antes de la conclusión de la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2026, en la que el Puerto de Almería es el segundo del sistema portuario nacional en movimiento de pasajeros.

Durante su visita, la presidenta de la APA también ha conocido los servicios de atención al pasaje del Puerto de Algeciras con el objetivo de estudiar su posible aplicación en Almería. Actualmente, el puerto almeriense mantiene conexiones regulares con Melilla, Nador, Orán y Ghazaouet.