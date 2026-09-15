El Puerto de Almería cierra la OPE con más de 603.000 pasajeros

El Puerto de Almería ha puesto punto final a la Operación Paso del Estrecho 2026 con más de 603.000 pasajeros y cerca de 152.000 vehículos gestionados desde el inicio del dispositivo, el pasado 15 de junio, hasta el 14 de septiembre. Con estos datos, Almería vuelve a situarse como segundo puerto español con mayor movimiento de la OPE, solo por detrás de Algeciras.

El balance deja además un ligero crecimiento respecto al año pasado, el número de viajeros aumentó un 1,5 por ciento, mientras que el tráfico de vehículos lo hizo un 3 por ciento. Especialmente positivo ha sido el comportamiento durante la fase de salida, cuando el incremento se acercó al 3 por ciento, pese a que el conjunto de los siete puertos españoles participantes registró un descenso del 3,1 por ciento.

Desde la Autoridad Portuaria destacan que el operativo se ha desarrollado con fluidez y agilidad, y atribuyen parte de este resultado a la reorganización de la zona de preembarque, que ha permitido ordenar mejor la circulación y los controles.

Durante estos tres meses, las conexiones han unido Almería con Melilla, Nador, Orán y Ghazaouet, aunque Nador ha concentrado alrededor del 75 por ciento de los pasajeros que han pasado por el puerto.

Para preparar este dispositivo, la Autoridad Portuaria ha destinado 1,6 millones de euros, un 37 por ciento más que el año pasado. Más de la mitad se ha empleado en mejorar las instalaciones y otro 38 por ciento en reforzar los recursos humanos.

Entre las actuaciones realizadas figuran la renovación del pavimento, iluminación y mobiliario, la modernización de las redes de agua, saneamiento y electricidad y la mejora de una de las pasarelas de embarque. También se han habilitado zonas de sombra y un espacio infantil en un tinglado rehabilitado, donde los más pequeños han podido incluso echar un partido de fútbol mientras esperaban para embarcar.