Prisión para tres detenidos tras intervenir 1.250 litros de gasolina destinados al 'petaqueo' en Garrucha

Tres personas han ingresado en prisión por orden judicial después de ser detenidas por la Guardia Civil en Garrucha con 1.250 litros de gasolina que, presuntamente, iban destinados al abastecimiento de embarcaciones de alta velocidad utilizadas por redes de narcotráfico.

La actuación comenzó durante un control en la carretera N-370, cuando los ocupantes de una furgoneta abandonaron el vehículo y emprendieron la huida a pie en las inmediaciones del cruce de Los Gallardos. En el interior del vehículo, los agentes localizaron numerosas petacas con un total de 1.250 litros de combustible.

Tras activar un dispositivo conjunto entre el Destacamento de Tráfico de Vera y el Destacamento Fiscal y de Fronteras de Garrucha, los tres sospechosos fueron localizados y detenidos cuando trataban de ocultarse para evitar su arresto.

La investigación también permitió comprobar que la furgoneta utilizada había sido sustraída y que uno de los detenidos tenía en vigor una orden de expulsión del territorio nacional. Además, los tres arrestados contaban con antecedentes policiales.

La Guardia Civil les atribuye presuntos delitos contra el orden público y la seguridad colectiva por el transporte de grandes cantidades de combustible, robo o uso de vehículo, resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad, así como pertenencia a grupo criminal.