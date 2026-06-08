Patrimonio da luz verde a la rehabilitación parcial de la iglesia de la Encarnación en Cuevas del Almanzora

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico ha autorizado el proyecto de rehabilitación parcial de la iglesia de la Encarnación, una actuación promovida por el Obispado que permitirá acometer diversas mejoras destinadas a garantizar la conservación de este destacado edificio histórico.

La intervención se centrará en la reparación de daños estructurales y patologías derivadas del paso del tiempo y la humedad, además de incluir trabajos específicos sobre elementos patrimoniales de especial valor. Con esta actuación se busca reforzar la protección de uno de los inmuebles religiosos más significativos del patrimonio provincial, al tiempo que se mejoran sus condiciones de seguridad y mantenimiento.

El templo, construido en el siglo XVIII, destaca por su estructura basilical de tres naves y por elementos singulares como su cúpula, las pinturas decorativas interiores y la pila bautismal realizada en mármol blanco.

Entre los trabajos previstos figura la reparación de las fisuras detectadas en bóvedas y muros mediante técnicas especializadas de consolidación estructural. También se actuará sobre distintos revestimientos interiores para corregir los daños observados y reforzar la estabilidad del conjunto.

Otro de los aspectos principales del proyecto será el tratamiento de las humedades que afectan especialmente a la zona del presbiterio. Las labores incluirán la limpieza, consolidación y restauración de revestimientos y pinturas murales, así como el sellado de grietas para evitar futuros deterioros.

La actuación alcanzará igualmente al pavimento interior, afectado por deformaciones provocadas por la humedad existente en el subsuelo. Estas alteraciones han generado problemas de estabilidad y seguridad, por lo que se procederá al levantamiento del solado actual para corregir las deficiencias detectadas.

Las losas originales serán reutilizadas en distintas áreas del templo con el objetivo de conservar el valor histórico del conjunto. Paralelamente, se incorporarán soluciones constructivas que mejoren la durabilidad y funcionalidad del pavimento sin alterar las características patrimoniales del edificio.

El proyecto contempla además la restauración del tabernáculo, que presenta daños relacionados con los movimientos producidos en el suelo. Los trabajos permitirán corregir las fisuras existentes y prevenir futuras afecciones una vez concluida la renovación del pavimento.

Como medida complementaria, la Comisión de Patrimonio ha establecido la realización de un sondeo arqueológico en el interior del templo y un seguimiento especializado durante los movimientos de tierra previstos. Estas actuaciones tienen como finalidad documentar y preservar posibles restos arqueológicos existentes bajo el edificio, vinculados a construcciones religiosas anteriores.

La rehabilitación se desarrollará bajo los criterios de protección establecidos para los bienes catalogados, dado que el inmueble cuenta con el máximo nivel de protección patrimonial dentro del catálogo andaluz.