Otoño caliente en el sector agro almeriense

Lo que queda de año 2026 para el sector agro almeriense no es fácil. A los problemas de virus y plagas, sobre todo, se une lo que puede ser una nueva huelga y un paro de los trabajadores y trabajadoras del sector del manipulado, que afecta a unas 30.000 personas entre Almería y Granada. CCOO y UGT han dado un ultimátum a la parte empresarial para intentar llegar a un acuerdo lo antes posible, antes de finales de año. En diciembre se cumplirán dos años del final del último convenio colectivo del sector del manipulado y tras dos años de negociaciones, no hay acuerdo entre las partes. Incluso con la intermediación del CARL, el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, las posturas no han mejorado y siguen muy alejadas.

En los últimos días, las secciones sindicales de las empresas están consultando entre los trabajadores para ver cual sería la fecha más adecuada para hacer un paro y huelga general antes de que acabe este año. Algunas fuentes sindicales apuntan a los puentes del 1 de noviembre o 6 y 8 de diciembre, como fechas posibles para un paro del manipulado.

Los sindicatos piden mejoras de las condiciones laborales y salariales frente a la subida de la inflación, mayor flexibilidad horaria y disponibilidad y adecuar la jornada laboral y los salarios en un sector que acumula récords de facturación, según dicen desde CCOO y UGT, entre otros puntos.