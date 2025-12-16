La ordenanza que regula de forma global la movilidad en Almería estará lista en 2026

El Ayuntamiento de Almería trabaja en la elaboración de una nueva Ordenanza de Movilidad Urbana, cuya aprobación inicial está prevista para el primer trimestre de 2026. El objetivo es unificar y actualizar toda la normativa municipal relacionada con el tráfico, la circulación, el estacionamiento y la seguridad vial, incorporando de forma específica la regulación de los vehículos de movilidad personal (VMP).

La concejala de Seguridad Ciudadana, María del Mar García Lorca, defiende que la futura ordenanza aborda esta cuestión dentro de un marco normativo más amplio e integral. Explica que el borrador del texto será remitido en breve a los grupos municipales, tras haber superado la fase de consulta previa y participación ciudadana a través del portal web del consistorio. La nueva ordenanza sustituirá a varias normas que ahora mismo están en vigor y se alineará con un modelo de movilidad sostenible, segura y saludable, centrado en las personas y en la mejora de la convivencia urbana.

En relación con los VMP, la ordenanza municipal complementará la normativa estatal que entrará en vigor en 2026, incorporando medidas como la edad mínima de 16 años, el uso obligatorio del casco, la limitación a un solo ocupante, la regulación de vías y velocidades, la creación de un registro municipal y un régimen sancionador específico. Con esta iniciativa, la institución pretende adaptar la regulación de la movilidad urbana a las nuevas realidades de la ciudad y mejorar la seguridad y la calidad de vida de la ciudadanía.