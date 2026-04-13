El nuevo centro de salud de Benahadux refuerza la atención sanitaria a más de 32.000 vecinos

El consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha visitado el nuevo centro de salud de Benahadux, Almería, para evaluar cómo está funcionando tras su primer mes en marcha, ya que abrió sus puertas el pasado 9 de marzo. Durante la visita, ha destacado que este proyecto representa un avance importante para la atención sanitaria en la zona del Bajo Andarax, donde da cobertura a más de 32.000 vecinos, y ha supuesto una inversión total de 4,2 millones de euros.

El objetivo del recorrido era comprobar directamente si el centro responde a las necesidades para las que fue diseñado. En este sentido, Sanz ha valorado positivamente tanto las instalaciones como el funcionamiento general en estas primeras semanas. También ha querido poner en valor la colaboración del Ayuntamiento de Benahadux, que cedió el terreno para construir el edificio, subrayando la importancia de la cooperación entre administraciones para mejorar los servicios públicos.

El consejero ha tenido palabras de reconocimiento para todo el personal del centro, tanto sanitario como no sanitario, destacando su implicación, esfuerzo y vocación de servicio. Según ha señalado, el trabajo de estos profesionales es clave para que el nuevo centro funcione correctamente y ofrezca una atención de calidad.

El edificio cuenta con unos 2.100 metroscuadrados distribuidos en dos plantas y mejora notablemente las condiciones del antiguo centro de salud. Además de cubrir carencias previas, incorpora nuevos servicios que antes no existían en el municipio. Entre sus instalaciones hay consultas de medicina de familia, pediatría y enfermería, así como espacios para pruebas y tratamientos, como sala de extracciones, quirófano para cirugía menor, rayos X y áreas destinadas a la educación sanitaria. También dispone de zonas administrativas, biblioteca, sala de juntas, aulas de formación y otros servicios generales.

Una de las principales mejoras es la incorporación de servicios como radiología y fisioterapia. Hasta ahora, los vecinos tenían que desplazarse a otros municipios —como el Hospital de Torrecárdenas o Huércal de Almería— para acceder a estas prestaciones. Con el nuevo centro, estos desplazamientos se evitan, lo que facilita la atención a los pacientes y reduce la carga en otros recursos sanitarios de la provincia.

La plantilla está compuesta por 25 profesionales, incluyendo cinco nuevas incorporaciones que refuerzan áreas clave como fisioterapia, radiología, trabajo social y apoyo administrativo. Además, el centro cuenta con un servicio de urgencias de atención primaria (SUAP) independiente, con acceso propio para pacientes y ambulancias, lo que permite una mejor organización y respuesta en situaciones urgentes.

Más allá de la atención médica habitual, el centro ofrece una amplia cartera de servicios, como programas de salud sexual y reproductiva, seguimiento de enfermedades cardiovasculares, atención al tabaquismo, control de patologías crónicas, cuidados paliativos, vacunación infantil y de adultos, así como pruebas diagnósticas y programas de detección precoz.

Por último, Sanz ha destacado que la provincia de Almería es una prioridad para la Junta en materia sanitaria. Ha recordado que en los últimos años se ha incrementado notablemente el número de profesionales en el sistema público y que está previsto seguir reforzando la plantilla en el futuro. Aunque ha reconocido que aún quedan aspectos por mejorar, ha insistido en que se está realizando un esfuerzo importante para ampliar recursos, mejorar infraestructuras y ofrecer una mejor atención a la ciudadanía.