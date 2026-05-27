Almería estrena la 'Tarjeta Marrón': proyecto piloto para conseguir bonificaciones en la basura

El Ayuntamiento de Almería ha puesto en marcha un proyecto piloto de carácter voluntario cuyo objetivo es mejorar la calidad de los residuos orgánicos depositados en el contenedor marrón. En caso de consolidarse, la iniciativa permitirá beneficiar a los vecinos que hagan uso de este sistema. Como parte del proyecto, se distribuirán inicialmente 15.000 tarjetas marrones que funcionarán como llave para abrir 150 contenedores con cierre electrónico inteligente que se instalarán en las próximas semanas en cinco barrios de la capital.

“Esta iniciativa busca reforzar la separación de la materia orgánica para aumentar la calidad de los residuos que, desde su implantación hace dos años, los almerienses depositan en los contenedores marrones”, ha explicado Antonio Urdiales, concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética. El edil ha indicado que durante 2025 se gestionaron 1.020 toneladas de residuos orgánicos procedentes de estos contenedores en la ciudad.

“Queremos que los ciudadanos prueben este sistema, ya implantado en otras ciudades españolas, que resulta sencillo de utilizar, y comprobar si se alcanzan los objetivos del proyecto piloto con el fin de poder establecer un sistema de bonificaciones en la tasa de basura, obligatoria para todos los ayuntamientos”, ha añadido el concejal.

En concreto, los 150 contenedores, de los cuales un centenar contará con apertura mediante pedal, se instalarán en los barrios de Vega de Acá/Cortijo Grande, El Alquián, La Cañada, Villablanca y Nueva Andalucía. Estos dispositivos solo podrán abrirse mediante la nueva Tarjeta Marrón o a través de una aplicación móvil.

El sistema permitirá recopilar información sobre el uso del contenedor, así como el momento y el lugar de cada depósito, lo que supone un avance significativo en la gestión de este tipo de residuos. Los datos recogidos servirán para evaluar la posibilidad de extender el modelo a toda la ciudad y, en su caso, aplicar incentivos tanto a ciudadanos como a establecimientos hosteleros, como bonificaciones en la tasa de basura vinculadas a una correcta gestión de los residuos orgánicos. Actualmente, este tipo de beneficios ya se aplica en casos como el compostaje doméstico o la colaboración del sector hostelero con ONG para la gestión de alimentos.

El concejal ha recordado que la tarjeta “es gratuita y anónima”, y que “no contiene datos personales ni está vinculada a ninguna base de datos”. Asimismo, ha subrayado que se trata de un proyecto voluntario, basado en la responsabilidad ciudadana y medioambiental, que permitirá aumentar tanto la cantidad como la calidad de los residuos orgánicos tratados.

Antonio Urdiales ha valorado positivamente las más de 1.000 toneladas de materia orgánica recogidas el pasado año, cifra que cuadruplica los datos registrados en 2024. No obstante, ha señalado que aún existe margen de mejora, ya que cerca del 50% de los residuos depositados en el contenedor gris corresponde a materia orgánica. “Si conseguimos reciclar correctamente esa cantidad, podremos revalorizar estos residuos y generar más compost, cerrando así el ciclo natural”, ha explicado.

Cómo obtener la Tarjeta Marrón

A diferencia de otros sistemas, la tarjeta no se distribuye automáticamente. Al tratarse de un programa voluntario, los vecinos de los cinco barrios seleccionados pueden solicitarla de forma gratuita a través de la web www.organicaalmeria.es, donde también encontrarán información detallada sobre el proyecto.

Para facilitar su puesta en marcha, el Ayuntamiento enviará en los próximos días una carta a más de 99.000 hogares en la que se explicará el funcionamiento del piloto, el proceso de solicitud de la tarjeta y se agradecerá la implicación ciudadana durante los últimos dos años.

Paralelamente, un equipo de educadores ambientales trabajará en los barrios seleccionados mediante diferentes acciones: instalación de mesas informativas en la vía pública, demostraciones del uso de los nuevos contenedores, visitas a establecimientos del canal Horeca con material específico y realización de encuestas para recoger la opinión de los vecinos. Además, se celebrarán charlas informativas en las sedes de asociaciones vecinales.

Qué residuos depositar en el contenedor marrón

El contenedor marrón está destinado a la recogida de residuos orgánicos generados en el hogar, con el objetivo de transformarlos en compost y cerrar el ciclo natural de los residuos. En él se pueden depositar:

Restos de fruta y verdura

Cáscaras de huevo, marisco y frutos secos

Restos de comida

Restos de carne, huesos, raspas y pescado

Papel de cocina y servilletas usadas

Posos de café e infusiones

Flores, plantas y restos de jardinería doméstica

No deben depositarse excrementos de animales, pañales, productos de higiene personal, aceites, colillas, residuos de barrido ni ningún tipo de plástico.