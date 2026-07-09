Las 'Noches de Alcazaba' ofrecen una veintena de actividades culturales durante los meses de verano

El delegado territorial de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Almería en funciones, Juan José Alonso, ha presentado una nueva edición de 'Noches de Alcazaba'. Ha destacado que se trata de una programación plenamente consolidada dentro de la oferta cultural del verano almeriense, que permite disfrutar de uno de nuestros principales referentes patrimoniales de una forma diferente y acercar la cultura a todos los públicos en un entorno único. Asimismo, ha señalado que "desde la Junta de Andalucía seguimos apostando por una cultura accesible, de calidad y vinculada a nuestro patrimonio, haciendo de la Alcazaba un espacio vivo al servicio de los ciudadanos y del turismo cultural".

La programación de este año incorpora como novedad las visitas dinamizadas 'La Alcazaba: Historias que el tiempo guardó', una propuesta de viajar en el tiempo que se celebrará los miércoles 15 y 22 de julio y 5 y 12 de agosto. Esta actividad permitirá recorrer los espacios más representativos del conjunto monumental a través de una experiencia que combina divulgación histórica, interpretación teatral e interacción con el público. Además, las visitas teatralizadas tendrán también un papel destacado con 'Ventanas', que se desarrollará los sábados 18 y 25 de julio y 1 y 8 de agosto, una propuesta en la que diferentes personajes vinculados a la historia del monumento acercarán al visitante relatos inspirados en quienes habitaron y contemplaron la Alcazaba a lo largo de los siglos.

El programa musical arrancará el jueves 16 de julio con el Coro Combo de La Guajira, un proyecto de expresión artística intercultural vinculado al barrio de la Almedina-La Chanca y continuará el viernes 17 de julio con 'Músicas Semilla' de Evoéh, una propuesta inspirada en las músicas de raíz ibéricas y mediterráneas. Además, el miércoles 29 de julio, dentro de FIPAL, la Alcazaba acogerá el espectáculo 'Eclectic' de Adélaïde Ferrière, centrado en las posibilidades expresivas de la marimba contemporánea.

En cuanto a las propuestas familiares también ocuparán un lugar destacado en esta edición con el espectáculo 'La magia de Xuxo: de niño soñaba', que tendrá lugar el jueves 23 de julio, y el teatro familiar 'En el viento (Libros con alas)' de Corral de García, Premio FETEN 2026 al Mejor Espectáculo de Comedia y Humor, previsto para el viernes 24 de julio. Asimismo, el jueves 30 de julio, Gata Brass Band & Sara Soul ofrecerán el concierto didáctico 'Sin Funk no hay paraíso', un recorrido por la historia del jazz y el funk dirigido al público familiar.

Las artes escénicas y la creación contemporánea completarán la oferta cultural con el espectáculo de teatro danza 'Los mares de Caronte' de La Confluencia, previsto para el viernes 31 de julio y el proyecto 'Qasba. Creación, tecnología y patrimonio histórico' de la Asociación Cultural NUBA, que se celebrará el jueves 6 de agosto con una experiencia sonora y visual que une patrimonio y nuevas formas de creación. Ya y en la recta final de las 'Noches de Alcazaba', contará el viernes 7 de agosto con 'De Alpujarras á Arafat' de Samira Kadiri, un viaje musical basado en el diálogo intercultural; el jueves 13 de agosto con la comedia histórica 'Érase una vez... Almería', de la compañía Kikín Fernández; y finalizará el viernes 14 de agosto con 'Retazos: Flamenco Signature', una pieza de flamenco contemporáneo creada por Anabel Veloso.