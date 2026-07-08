Níjar impulsa su artesanía con la nueva marca ‘DeNíjar’

El Ayuntamiento de Níjar ha presentado este martes la marca ‘DeNíjar’, una iniciativa con la que busca reforzar la identidad de la artesanía local y aumentar su proyección tanto en el mercado nacional como internacional.

La nueva imagen unificará bajo un mismo sello oficios tradicionales como la alfarería, la jarapa, el esparto y el resto de productos artesanales elaborados en el municipio, con el objetivo de convertirlos en un distintivo de calidad, autenticidad y origen.

La presentación ha contado con la participación del alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, la concejala de Cultura, María Jesús López, y artesanos de la Villa, protagonistas de un proyecto que pretende preservar y poner en valor el patrimonio artesanal del municipio.

Desde el Consistorio destacan que ‘DeNíjar’ nace con vocación de permanencia para fortalecer el sector, abrir nuevas oportunidades de comercialización y consolidar a Níjar como uno de los principales referentes de la artesanía tradicional en España.