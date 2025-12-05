NAVIDAD 2025

Ya es Navidad en Cuevas del Almanzora

Con la iluminación especial encendida y el Belén Viviente inaugurado, el 4 de diciembre comienza una Navidad en Cuevas del Almanzora repleta de actividades

Onda Cero Almería

Cuevas del Almanzora |

La Navidad 2025 en Cuevas del Almanzora llega repleta de actividades para todas las generaciones:

Campaña "Envuelve la Magia de la Navidad": Comprar en el comercio local tiene premio en estas fechas.

Música y Tradición: Zambombas navideñas en las Casas de Hermandad y conciertos del Orfeón Tomás Luis de Victoria.

Teatro y Cultura: Desde obras en el Cine Teatro Echegaray hasta recitales y jornadas de historia local, cine y música.

Ocio infantil: Talleres en barrios y pedanías, visita de Papá Noel, las divertidas Campanadas Infantiles (30 Dic) y mucho más.

Deporte Solidario: III Marcha San Silvestre Benéfica

Cabalgata de Reyes Magos el 5 de enero.

También fiestas en las pedanías de Burjulú, Las Maravillas, La Portilla, El Rulador y Virgen del Carmen.

Agenda completa de actividades navideñas en:

https://www.cuevasdelalmanzora.es

