Nace WE TOMATO EUROPE para defender el tomate europeo

España, Francia, Italia, Portugal y Polonia han unido su voz para reclamar a las instituciones europeas medidas que garanticen la viabilidad de la producción comunitaria, la transparencia para los consumidores y unas condiciones de competencia equitativas en el mercado europeo. Con este objetivo nace WE TOMATE EUROPE, una campaña de comunicación para sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia estratégica del tomate producido en la Unión Europea y los retos que afronta el sector.

La campaña se está difundiendo a escala europea mediante diferentes canales digitales y redes sociales. Para ello, se ha elaborado un vídeo divulgativo en español e inglés que ya está siendo compartido en los distintos países participantes, reforzando el alcance internacional de una iniciativa que pretende sensibilizar a la sociedad europea sobre la importancia de preservar una producción europea de tomate competitiva, sostenible y sometida a los más altos estándares de calidad.

Además, la web www.wetomatoeurope.com actúa como punto central de la campaña, ofreciendo información actualizada sobre el sector, materiales divulgativos y recursos que permiten conocer los desafíos a los que se enfrenta la producción europea de tomate. Asimismo, alberga el manifiesto de la iniciativa, cuya lectura y adhesión resultan fundamentales para todas aquellas personas y entidades comprometidas con la necesidad de preservar la soberanía alimentaria de la Unión Europea y garantizar el futuro del modelo producción europeo.

Los productores europeos de tomate alertan de que el aumento de las importaciones procedentes de terceros países está generando una situación de competencia cada vez más compleja para las explotaciones comunitarias, que operan bajo algunas de las normas laborales, medioambientales y fitosanitarias más exigentes del mundo. Ante esta situación, las organizaciones que integran WE TOMATO EUROPE defienden la necesidad de preservar una producción estratégica para la seguridad alimentaria europea, el empleo y el desarrollo económico de numerosas regiones agrícolas.