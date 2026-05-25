Mónica Naranjo saca nuevo single y calienta motores para su concierto en Almería

Mónica Naranjo presenta hoy 'Puzzles', su nuevo single, disponible desde las 18:00 horas en todas las plataformas digitales. El lanzamiento llega en pleno recorrido de 'Greatest Hits Concerts 2026', la gira con la que la artista celebra más de tres décadas sobre los escenarios y que hará parada en Almería el próximo 25 de julio.

El concierto tendrá lugar dentro de una de las citas musicales más esperadas del verano en la ciudad y supondrá el regreso de una de las voces más icónicas del panorama musical español a tierras almerienses.

'Puzzles', compuesto y escrito por la propia Mónica Naranjo y producido nuevamente junto a Nebulossa, mantiene la esencia más reconocible de la artista, apostando por una propuesta emocional, intensa y con una gran carga interpretativa. El tema aborda las relaciones humanas y la necesidad de encajar en vínculos que muchas veces terminan siendo dañinos. El lanzamiento llega acompañado de un 'visualizer' de estética minimalista y gran fuerza visual, además de la presentación televisiva del single esta misma noche en El Hormiguero.

Tras el éxito rotundo de 'Greatest Hits Tour 2025', donde agotó entradas en múltiples ciudades y superó las 60.000 localidades vendidas, Mónica Naranjo regresa este año con una producción renovada que incluye banda, coristas, bailarines, grandes visuales y un repertorio cargado de himnos como 'Desátame', 'Sobreviviré' o 'Pantera en libertad'.

La parada en Almería forma parte de las 15 ciudades españolas incluidas en esta nueva gira nacional, consolidando a la provincia como una de las plazas destacadas dentro del circuito musical de grandes conciertos en España.

Las entradas para el concierto de la plaza de toros de Almería continúan disponibles a través de los canales oficiales, sientelaplazamasmusic.com y enterticket.es