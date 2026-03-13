Mojácar concede el Indalo de Oro 2026 a Ricardo Escudero por su trayectoria en el sector turístico

El Ayuntamiento de Mojácar ha distinguido a Ricardo Escudero con el Indalo de Oro 2026, un reconocimiento a toda una trayectoria profesional ligada al turismo y a su papel en el impulso de Mojácar como uno de los destinos más destacados del Levante almeriense.

La entrega del galardón tuvo lugar en el Hotel Puntazo, en Mojácar Playa, durante un acto que coincidió con la presentación de la campaña “Mojácar Sostenible”, una jornada centrada en analizar el presente y el futuro del turismo en el municipio.

El Indalo de Oro es uno de los reconocimientos más simbólicos del calendario institucional de Mojácar. Desde 1993, el Ayuntamiento concede esta distinción honorífica a personalidades, empresas e instituciones que han contribuido a difundir el nombre y el prestigio del municipio más allá de sus fronteras, ayudando a consolidarlo como un destino turístico de calidad.

En esta edición, el galardón ha recaído en Ricardo Escudero, quien durante más de dos décadas ha estado estrechamente vinculado al desarrollo turístico local. Desde 2003 y hasta hace apenas unos días, Escudero ha ejercido como gerente de zona de Hoteles Servigroup en Mojácar, desempeñando un papel destacado en el crecimiento del sector hotelero del municipio.

A lo largo de estos años ha trabajado en colaboración con empresarios, instituciones y profesionales del sector para fortalecer la oferta turística del destino, destacando por su profesionalidad, implicación y compromiso con la calidad.

Durante el acto, el alcalde de Mojácar, Francisco García Cerdá, subrayó que el Indalo de Oro representa el agradecimiento del municipio a quienes han contribuido a engrandecerlo. En este sentido, destacó la dedicación de Escudero al turismo y su estrecha relación con el desarrollo del destino, resaltando su honestidad, vocación de servicio y compromiso con el sector.

La concesión de este reconocimiento se resume, según se señaló durante el evento, en una palabra: gracias. Un agradecimiento que llega tanto de clientes y compañeros de trabajo como de empresarios, instituciones y del propio pueblo de Mojácar.

La trayectoria profesional de Escudero comenzó en 1977 en el Hotel Los Dálmatas de Benidorm. Posteriormente ocupó distintos puestos de responsabilidad en establecimientos hoteleros de referencia, como el Hotel Papa Luna y el Hotel Torre Dorada, antes de llegar a Mojácar en 2003 para asumir la gerencia de zona de Servigroup, cargo que ha desempeñado durante 23 años.

Durante el homenaje también se destacó su manera de entender el turismo, basada no solo en recibir visitantes, sino en ofrecer hospitalidad, colaborar con el entorno y cuidar cada detalle para garantizar experiencias de calidad.

Con el Indalo de Oro 2026, Mojácar reconoce públicamente la aportación de Ricardo Escudero al desarrollo turístico del municipio y agradece su dedicación durante todos estos años.