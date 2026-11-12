El Mirador de la Rambla estrenará tres atracciones infantiles esta Navidad

El Mirador de la Rambla de Almería contará esta Navidad con una nueva propuesta de entretenimiento para toda la familia. La explanada situada junto a la avenida Federico García Lorca acogerá tres atracciones infantiles que estarán operativas durante 41 días, desde el 27 de noviembre de 2026 hasta el 6 de enero de 2027.

La instalación más llamativa será un abeto mecánico de 13 metros de altura, con ocho brazos articulados y capacidad para 32 personas. Sus cabinas tendrán forma de bolas navideñas y combinarán movimientos de rotación y elevación.

La oferta se completará con un tren infantil decorado con motivos navideños, que podrá transportar hasta 16 pasajeros por recorrido, y un espacio de jumping con seis camas elásticas para realizar saltos y ejercicios acrobáticos con arneses de seguridad.

Las tres atracciones estarán ambientadas con iluminación y música navideña. El horario habitual será de diez de la mañana a diez de la noche, aunque habrá algunos días con apertura únicamente por la tarde y otros con horarios especiales coincidiendo con las fiestas.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento apuesta por renovar la oferta de ocio navideño en el centro de la ciudad. El Mirador de la Rambla toma así el relevo de la tradicional pista de hielo, que este año se instalará en la explanada de Las Almadrabillas, junto al Cable Inglés.