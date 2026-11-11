Ministro Luis Planas, ¿no le gustan los pimientos?

A través de esta acción, los productores hortofrutícolas quieren trasladar al Ejecutivo la gravedad de una situación que ya está teniendo importantes consecuencias económicas y productivas para el sector, al tiempo que reclama la adopción de medidas extraordinarias que permitan complementar las herramientas de control biológico que usan para combatir la plaga. Bajo el título «Sr. Ministro, ¿No le gustan los pimientos?», la carta invita a reflexionar sobre la respuesta dada hasta ahora desde el Gobierno central frente a una amenaza fitosanitaria que ha obligado a movilizar a agricultores, cooperativas, organizaciones agrarias, técnicos, investigadores y administraciones autonómicas.

Según expone COEXPHAL, el sector no solicita excepciones permanentes ni cuestiona el modelo europeo de reducción de materias activas, pero considera necesario que, ante una situación extraordinaria, puedan adoptarse medidas excepcionales. Es importante que el ministerio se sume al trabajo sectorial en busca de soluciones que ayuden al principal cultivo de la provincia de Almería y uno de los principales de Andalucía.

La carta trasladada al ministro incorpora también un balance económico de los efectos que está teniendo la plaga sobre el cultivo del pimiento. Según los datos manejados por COEXPHAL, desde la campaña 2022/23 se ha producido una caída media del 10% por campaña en producción y comercialización, consecuencia tanto de las hectáreas arrancadas como de aquellas que han dejado de plantarse ante las dificultades para controlar la plaga. En términos acumulados, esta situación se traduce en una pérdida de 360.000 toneladas de producción durante las cuatro últimas campañas, equivalentes a unos 360 millones de euros en origen y alrededor de 540 millones de euros en destino.