La ministra de Defensa visita a La Legión en Almería y condecorará al coronel médico Gómez

La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita este jueves por la mañana la Base Álvarez de Sotomayor, en Viator. La llegada está prevista para las 10:45 horas y se enmarca, según fuentes de La Legión, en las visitas habituales que realiza la titular de Defensa tanto a esta unidad como a las instalaciones militares.

Sin embargo, el encuentro adquiere un significado especial al producirse poco más de un año después del accidente ocurrido el 31 de octubre de 2025. Una explosión en la base acabó con la vida de un legionario y provocó heridas graves a otro militar, un suceso que causó una profunda conmoción entre los integrantes de La Legión.

Durante la visita, Robles entregará además la condecoración al mérito naval con distintivo blanco al coronel médico Francisco Javier Gómez.

La anterior visita de la ministra a la base almeriense tuvo lugar en enero de este año, con motivo de la recepción de los vehículos blindados 8x8 Dragón. En aquella ocasión, Robles también mantuvo un encuentro con los familiares de los militares fallecidos en los últimos meses: Daniel Ruiz Mateo, víctima de la explosión de octubre, y el comandante que perdió la vida el 23 de diciembre de 2025 tras realizar deporte en las instalaciones militares.

La visita de la titular de Defensa coincide, además, con el fallecimiento de una legionaria de 29 años que había sido localizada días antes sin pulso ni respiración en uno de los vestuarios de la base. Aunque los servicios de emergencia consiguieron reanimarla inicialmente, finalmente murió. Su familia ha autorizado la donación de sus órganos.