MiniHollywood reúne a más de 200 recreadores de toda Europa para revivir la historia del Lejano Oeste

El poblado de MiniHollywood Oasys, en el desierto de Tabernas, volverá a viajar al pasado este fin de semana con una nueva edición de Old West History, una recreación histórica internacional que reunirá a más de 200 participantes llegados de distintos puntos de Europa y de otros lugares. Durante el sábado 7 y el domingo 8 de noviembre, el parque se transformará en un museo viviente para mostrar cómo era la vida en el Oeste americano hace más de 150 años.

El gerente de MiniHollywood Oasys, José María Rodríguez, explica que la iniciativa permite ir más allá de los espectáculos habituales del parque y acercarse a episodios históricos a través de representaciones teatralizadas. «Lo que pretendemos es que la gente no solo vea nuestros espectáculos habituales, sino que pueda apreciar un montón de historias del viejo Oeste», señala.

Recreaciones históricas y presencia española

Entre las principales propuestas figura la recreación del duelo de O. K. Corral, uno de los episodios más conocidos de la historia del Oeste y que ha inspirado numerosas películas. También se representará la campaña de Atlanta, enmarcada en la Guerra de Secesión estadounidense, y la masacre de Wounded Knee, ocurrida en 1890.

La programación también reservará un espacio destacado a la huella española en la historia de Estados Unidos, con actividades dedicadas a Bernardo de Gálvez, militar malagueño que tuvo un papel relevante en la independencia norteamericana. El sábado se celebrará además una conferencia sobre la contribución de España a ese proceso y una actividad centrada en el legado español en California.

Rodríguez destaca que el objetivo es mostrar que la historia del país norteamericano también estuvo marcada por la influencia española. Para ello, las recreaciones cuentan con narraciones y grupos especializados que preparan las escenas a partir de los acontecimientos históricos.

Campamentos y vida cotidiana de hace 150 años

Old West History no se limita a las representaciones. El recinto contará con distintos campamentos que permitirán conocer cómo era la vida de los soldados durante la Guerra de Secesión, de las comunidades indígenas o de los colonos que atravesaban el territorio durante la fiebre del oro en California.

Los visitantes podrán acercarse a las explicaciones y demostraciones sobre las costumbres, las tradiciones y las actividades cotidianas de aquella época. También la gastronomía tendrá su espacio: los establecimientos de restauración del parque ofrecerán platos inspirados en recetas e ingredientes de entonces, adaptados a la actualidad.

La jornada se completará con espectáculos de cancán, actuaciones de cowgirls, música y exhibiciones cinematográficas. Las actividades comenzarán a las 10.00 horas los dos días y se prolongarán hasta las 19.30 horas del sábado y las 19.00 horas del domingo.