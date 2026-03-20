Minihollywood presenta su futuro: hotel, nuevo poblado mexicano o parque multiaventura

Tabernas celebró ayer el acto “Legado y Futuro de MiniHollywood”, un encuentro que reunió a autoridades, familiares y representantes del entorno cultural y social para presentar su Master Plan 2026-2021 con una inversión de 20 millones de euros y rendir homenaje a dos figuras clave en la historia de MiniHollywood Oasys: José María Rossell Recasens, propietario e impulsor de su transformación en parque y referente turístico; y Fernando Contreras Usero, su mano derecha, artesano de la madera y quien orquestó desde sus orígenes la creación y desarrollo de los decorados del poblado.

El acto arrancó con la parte más emotiva, el reconocimiento a Rossel y Contreras. Las familias de ambos descubrieron dos bustos en bronce de los homenajeados, que permanecerán para siempre en la entrada del parque en el tanto trabajaron.

El homenaje incluyó la intervención de Mercedes Díaz, mujer de Fernando Contreras, que recordó la dedicación y labor de su esposo en la construcción y evolución del poblado. Así como las palabras de Daniel Rossell, quien destacó la visión de su padre para transformar antiguos decorados de cine abandonados en un proyecto turístico y cultural consolidado.

Un plan de evolución año a año: 'Master Plan' 2026-2031

El acto puso de manifiesto la evolución de MiniHollywood Oasys desde sus orígenes como decorado cinematográfico hasta su consolidación como parque temático, reserva natural y espacio cultural.

En este contexto, José María Rossell presentó el Master Plan 2026–2031 del parque temático. Una hoja de ruta que plantea una transformación progresiva de MiniHollywood Oasys hacia un destino más completo y experiencial con una inversión de 20 millones de euros.

2026 - Mejora de contenidos y valor cultural

Frontier Armory: nuevo museo sobre la evolución de las armas del oeste.

Apeadero de la diligencia: conservación y puesta en valor de diligencias originales.

Legacy of the King: incorporación en el parque de elementos de rodajes de cine: esfinge de león utilizada en “Camino a Belén”, una película de 2023 protagonizada por Antonio Banderas.

2027 - Inmersión en la reserva zoológica

Pradera de los Gigantes: ampliación del hábitat para jirafas y antílopes.

Cafetería Savannah: nuevo espacio de restauración para café, bebida y snacks ligeros.

2028 - Experiencia familiar y alojamiento

Parque infantil multiaventura: desarrollo de zona de juego activa y tematizada. Para familias, niños y no tan niños.

Hotel Hollywood: incorporación de alojamiento dentro del parque con concepto western y una suite con vistas panorámicas al recinto de un tigre para añadir gran valor experiencial a la estancia.

2029 - Nuevas líneas de negocio

Gran tienda de souvenirs: espacio comercial tematizado que amplía la experiencia de compra y recuerdos.

Yucca Town Hall: gran espacio para eventos, grandes celebraciones sociales y segmento reuniones y MICE, con capacidad para hasta 600 personas.

Ampliación de la Sabana del Rey: mejora y ampliación del hábitat de los leones y su proyecto de conservación.

2030 - Experiencias especializadas

Safari Lodge: restaurante en la reserva con vistas a fauna africana.

Silver Creek Ranch: club hípico en el desierto orientado a visitantes y usuarios recurrentes.

2031 - Expansión del parque

Camper Park: área para autocaravanas que permite pernoctar en el entorno.

Puente colgante: nueva conexión experiencial entre zonas del parque.