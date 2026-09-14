Mil euros por cada niño nacido o adoptado en 2026 en algunos pueblos de Almería

El presidente de la Diputación Provincial de Almería, José Antonio García Alcaina, ha entregado el primer cheque bebé que se enmarca en esta medida que forma parte de la ‘Estrategia Almería 103’ para garantizar el desarrollo de toda la provincia. La bebé afortunada ha sido Noa, de Suflí, hija de Rubén y Noemí, que han recibido esta ayuda directa de 1.000 euros a la que pueden acceder todos los padres por nacimiento o adopción de sus hijos que tengan lugar a lo largo de todo 2026 en municipios menores de 1.000 habitantes.

El objetivo principal reside en fomentar el arraigo en los municipios pequeños, impulsar a las familias almerienses y potenciar la natalidad. Desde que se anunció esta medida, en el pasado mes de marzo, Diputación ha tramitado un total de 16 ayudas en 11 municipios: Benizalón, Chercos, Líjar, Partaloa, Paterna, Santa Fe, Suflí, Alhabia, todas esas con una ayuda y, con dos ayudas: Huécija y Lucainena y con 4, Uleila del Campo.

El acto de la entrega del primer cheque bebé se ha celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Suflí y ha contado con la participación del presidente de Diputación; el alcalde del municipio, Raúl Guirao; el vicepresidente de Diputación, Ángel Escobar, y los protagonistas del encuentro, la pequeña Noa y sus padres, Rubén Fernández y Noemí Agudo que han decido afianzar su proyecto de vida y el futuro de su hija en esta localidad.

El presidente ha explicado que “partimos del refranero popular que dice que siempre los bebés vienen con un pan debajo del brazo para materializar esa idea a través de una ayuda económica que apoya a los padres de Noa en los primeros meses de vida de su hija. Queremos fomentar y asegurar el futuro de nuestros pueblos y para ello es indispensable que estos se llenen de niños para inunden de vida y se enriquezcan con su ilusión y energía porque ellos no solo traen alegría a sus casas, sino a todo el pueblo y el resto de la provincia”.

Del mismo modo, el presidente ha resaltado que este tipo de iniciativas no cuentan con espectaculares inversiones, pero “son tan importantes o más que las grandes infraestructuras porque es una firme apuesta por las personas y las familias”. En esta línea ha recordado que el cheque bebé se encuadra en las diferentes acciones que la institución provincial desarrolla de forma transversal desde todas las áreas para fijar la población y que están dando muy buenos resultados como el Plan Contra la Exclusión Financiera o que todos los pueblos cuenten con, al menos, un bar tienda como epicentro social del municipio.

En este sentido, García Alcaina ha apuntado que “como los padres de Noa nos han transmitido, quieren disfrutar de una de las grandes ventajas de municipios como Suflí donde podrán ver a su hija jugar en las calles con total tranquilidad y cada vecino estará pendiente de ella como si fuera parte de su familia. Desde Diputación fomentamos servicios e infraestructuras básicas para que sea atractivo vivir en cualquier pueblo, pero estos necesitan a niños que nos permitan seguir disfrutando de la prosperidad que se respira en nuestra tierra. Noa es el ejemplo de que en los pueblos pequeños de Almería lo mejor está por llegar y que su futuro es el de todos los almerienses”.

Por su parte, Noemí, mamá de Noa, ha agradecido esta ayuda de la Diputación Provincial y han destacado la sencillez en su solicitud y agilidad en la tramitación y han señalado que “nuestra idea era vivir en un pueblo pequeñito, con tranquilidad y que creciera como hemos crecido nosotros. Esta ayuda es un incentivo que vamos a aprovechar muy bien. Estamos muy agradecidos a la Diputación por esta iniciativa y al Ayuntamiento que también nos ha obsequiado con una cesta por el nacimiento de nuestra hija”.

Por último, el alcalde de Suflí, Raúl Guirao, ha manifestado que “un nacimiento siempre es una buena noticia, pero en un municipio pequeño más todavía, porque significa: futuro, esperanza y vida para nuestro pueblo. Por eso, quiero agradecerte presidente esta iniciativa del cheque bebé, que supone un apoyo para las familias y, al mismo tiempo, un compromiso con los pueblos pequeños y con su futuro. También quiero felicitar de corazón a los padres por la llegada de su hijo y desearles toda la felicidad del mundo en esta nueva etapa”.