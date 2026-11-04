La Mesa de Trabajo por Balerma exige desbloquear el proyecto de estabilización tras meses de silencio administrativo

La Mesa de Trabajo por la estabilización de la playa de Balerma ha alzado de nuevo la voz ante el parón administrativo que sufre el proyecto definitivo para recuperar su litoral. El colectivo social, impulsado por el Club Náutico de Balerma desde la primavera de 2021, ha dirigido un escrito formal al Servicio Provincial de Costas y a la Subdelegación del Gobierno en Almería para exigir que se resuelvan de inmediato las alegaciones presentadas y se impulse un procedimiento que consideran vital para la supervivencia del pueblo.

La preocupación vecinal radica en el vencimiento definitivo de los plazos legales. La Dirección General de la Costa y el Mar publicó el estudio de alternativas el pasado mes de marzo de 2026, abriendo un periodo de exposición pública de 30 días que concluyó el 4 de mayo. Según la Ley de evaluación ambiental y la normativa de Costas, la Administración disponía de otros 30 días para responder a las propuestas y alegaciones recibidas, un límite que expiró formalmente el 15 de junio de 2026.

Tras guardar una postura de prudencia y dejar transcurrir el periodo estival para no interferir en la campaña turística, la plataforma ciudadana ha decidido romper su silencio. El portavoz del movimiento, José Antonio Peña, se ha mostrado tajante ante la falta de noticias: "No podemos seguir esperando". "Los antecedentes nos demuestran que cuando no reivindicamos, todo se queda parado. Si de verdad existe interés en agilizar el proyecto anunciado de ocho espigones, aportación de arena y la recuperación del sistema dunar en la recta entre Piedra del Moro y Balerma, este es el momento de insistir".

Ronda de contactos políticos ante el riesgo de daños graves

Con el objetivo de reactivar la tramitación, la Mesa de Trabajo ha iniciado una ronda de contactos con los candidatos de los distintos partidos políticos que concurren por la provincia de Almería al Congreso y al Senado en los próximos comicios. El colectivo busca arrancar un compromiso firme para que se aplique la vía de la declaración de emergencia, una herramienta recogida en la Ley 21/2013 de evaluación ambiental cuya aprobación compete directamente al Consejo de Ministros.

Desde la plataforma insisten en que la situación meteorológica y la pérdida progresiva de arena ya no otorgan más margen de maniobra. Si analizamos la estrategia para la protección de la costa de Almería y la realidad que vemos día a día, concluye Peña, si no se declara la emergencia, pronto podríamos ver serios problemas en la integridad del propio paseo marítimo y del casco urbano de Balerma.