La mayor concentración de 'Qanats' de Europa está en el Campo de Tabernas, en riesgo de desaparición y sin aprovechamiento turístico

El número 9 de la revista Real, editada por el Instituto de Estudios Almerienses, publica un artículo sobre los Qanats del Campo de Tabernas.

La Fuente de las Maravillas es uno de ellos con varios kilómetros de longitud donde manan 10 litros por segundo. También la Fuente del Pastor es muy bonita.

Hay una Proposición No de Ley para declarar B.I.C. a este entramado hídrico sostenible.

El ensayo es obra de Albert Solé-Benet / Alberto Ruiz-Moreno / Almudena Delgado-Palominos / José Gabriel López-Segura.

Además, Ruta de la Tapa de primavera en Carboneras, Día del Villazgo en Huércal Overa, I.T.B. Berlín del 3 al 5 de marzo,...

De lunes a viernes a las 12,50 h, el turismo de cercanía más amigable con Pepe Ballesteros

https://www.dipalme.org/Servicios/Anexos/Anexos.nsf/Vanexos/FACA4D9E65F7C9D6C1258DA8002A33AE/$file/Revista%20Real%20-%2009%20-%20Arti%CC%81culo%2012%20-%20Lo%CC%81pez%20Segura.pdf